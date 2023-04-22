أوليفر كرومويل: لماذا تم إخراج جثة الرجل الذي جعل انجلترا جمهورية من القبر ليُقطع رأسه؟

وليد بدران

بي بي سي

قبل 56 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

في مثل هذا الوقت من عام 1599 وُلد أوليفر كرومويل في هانتينغدون بهانتينغدونشاير، في إنجلتر، وتوفي في 3 سبتمبر/ أيلول من عام 1658في العاصمة البريطانية لندن.

وتقول عنه دائرة المعارف البريطانية إنه كان عسكريا ورجل دولة إنجليزي، قاد القوات البرلمانية في الحرب الأهلية الإنجليزية، وكان اللورد الحامي لانجلترا واسكتلندا وأيرلندا في الفترة بين عامي 1653و1658.

وقد ساعد كرومويل بصفته أحد الجنرالات في الجانب البرلماني في الحرب الأهلية الإنجليزية ضد الملك تشارلز الأول، في الإطاحة بملكية أسرة ستيوارت، وبصفته اللورد الحامي رفع مكانة بلاده مرة أخرى إلى منزلة دولة أوروبية رائدة بعد التدهور الذي مرت به منذ وفاة الملكة إليزابيث الأولى.

كان رجلا يتمتع بمواهب مميزة وشخصية قوية، وكان أحد أبرز الحكام في تاريخ أوروبا الحديث. وعلى الرغم من قناعاته الكالفينية إلا أنه كان يؤمن بشدة بقيم التسامح الديني. وذلك بحسب دائرة المعارف البريطانية.

البدايات ومكونات الشخصية

أوليفر كرومويل هو الابن الوحيد لروبرت وإليزابيث كرومويل. كان والده عضوا في أحد برلمانات الملكة إليزابيث، وباعتباره من ملاك الأراضي، كان نشطا في الشؤون المحلية. وقد توفي روبرت كرومويل عندما كان ابنه يبلغ من العمر 18 عاما، لكن أرملته عاشت حتى سن 89 عاما.

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ذهب أوليفر إلى مدرسة محلية ثم التحق بكلية سيدني ساسكس في كامبريدج لمدة عام. بعد وفاة والده، غادر كامبريدج لرعاية أمه وشقيقاته، لكن يُعتقد أنه درس لبعض الوقت في لينكولن إن في لندن حيث اعتاد السادة الريفيون على اكتساب القليل من دراسة القانون. في أغسطس/ آب من عام 1620 تزوج إليزابيث، ابنة السير جيمس بورشير، التاجر اللندني، وقد أنجبا 5 أبناء و4 بنات.

كان كرومويل ينحدر بشكل غير مباشر من ناحية والده من توماس كرومويل رئيس وزراء هنري الثامن الذي ساعد جد أوليفر في الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي الرهبانية السابقة في هانتينغدون وفينس. وكان أوليفر قد ورث قدرا من الأملاك ونشأ بالقرب من جده، الذي كان يستضيف بانتظام حفلة صيد الملك.

وكان من شأن تعليمه أن يمنحه إيمانا بروتستانتيا إنجيليا قويا، وإحساسا قويا بوجود الرب في الشؤون الإنسانية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رسم لكرومويل مع أسرته

وكان كرومويل في شبابه، مثل والده، مدركا تماما لمسؤولياته تجاه أقرانه، وكان مهتما بالشؤون المحلية في منطقته، لكنه كان أيضا ضحية صراع روحي ونفسي أربك عقله حتى بلغ الثلاثين من عمره. فيما بعد وصف لابن عمه كيف خرج من الظلام إلى النور.

في الثلاثينيات من عمره باع كرومويل أرضه وأصبح مستأجرا في ملكية هنري لورانس في سانت آيفز في كامبريدجشاير . وكان لورانس يخطط في ذلك الوقت للهجرة إلى نيو إنجلاند، وكان من شبه المؤكد أن كرومويل كان يخطط لمرافقته، لكن ذلك لم يحدث.

ولا يوجد دليل على أن كرومويل كان نشطا في معارضة سياسات تشارلز الأول المالية والاجتماعية، لكنه كان بالتأكيد بارزا في المخططات لحماية المبشرين المحليين في إيست أنجليا من السياسات الدينية للملك ورئيس الأساقفة وليام لاود، وكانت لديه روابط قوية مع مجموعات بيوريتانية في لندن وإسيكس، وهناك بعض الأدلة على أنه حضر، وربما كان يعظ في دير تحت الأرض.

البرلمان

أصبح كرومويل معروفا بالفعل في برلمان 1628 باعتباره بيوريتانيا ناريا، فهو الذي كان ينتقد أساقفة تشارلز الأول وكان يعتقد أن الفرد المسيحي يمكنه إقامة اتصال مباشر مع الرب من خلال الصلاة وأن الواجب الأساسي لرجال الدين هو إلهام العلمانيين بالوعظ.

وهكذا فقد ساهم بماله الخاص في دعم المبشرين البروتستانت المتجولين وأظهر صراحة كراهيته لأسقفه المحلي في إيلي الذي دافع عن أهمية الطقوس والسلطة الأسقفية.

صدر الصورة، Google التعليق على الصورة، واجه الملك تشارلز الأول معارضة قوية من البرلمان

وانتقد كرومويل الأسقف في مجلس العموم وعين عضوا في لجنة للتحقيق في شكاوى أخرى ضده. في الواقع، لم يثق كرومويل في التسلسل الهرمي الكامل لـكنيسة إنجلترا على الرغم من أنه لم يعارض أبداً كنيسة الدولة.

وقد دعا إلى إلغاء مؤسسة الأسقفية وحظر طقوس محددة على النحو المنصوص عليه في كتاب الصلاة المشتركة، وكان يعتقد أنه يجب السماح للجماعات المسيحية باختيار وُعاظها.

وفي البرلمان عزز كرومويل سمعته كمتشدد من خلال الترويج للإصلاح الراديكالي. في الواقع، كان الأكثر جرأة بين قادة المعارضة في البرلمان.

وفي الواقع، على الرغم من أن كرومويل شارك في تظلمات زملائه الأعضاء بشأن الضرائب والاحتكارات والأعباء الأخرى المفروضة على الشعب، فإن دينه هو أول ما دفعه إلى معارضة حكومة الملك.

الحرب الأهلية

في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1641 ، قدم جون بيم وأصدقاؤه للملك تشارلز الأول "عريضة ضمت أكثر من 200 مطلب، من بينها فرض رقابة على الأساقفة والفاسدين من رجال الدين، الذين يستخدمون الشكليات والخرافات لدعم الاستبداد".

كان كرومويل قد أعلن أنه إذا لم يتم تمرير تلك العريضة من قبل مجلس العموم، فإنه "سيغادر انجلترا في صباح اليوم التالي للأبد".

صدر الصورة، CROMWELL MUSEUM/SIMON HILL

لم يقبل الملك العريضة، واتسعت الهوة بينه وبين كبار معارضيه في مجلس العموم.

بعد شهر، حاول تشارلز عبثا اعتقال خمسة من المعارضين بتهمة الخيانة، ولم يكن كرومويل بارزا بما يكفي ليكون من بين هؤلاء.

ولكن عندما غادر الملك لندن في عام 1642 ليشكل جيشا وتطورت الأحداث نحو حرب أهلية ، بدأ كرومويل في تمييز نفسه ليس فقط على أنه بيوريتاني صريح، ولكن أيضا كرجل عملي قادر على التنظيم والقيادة.

وبمجرد أن بدأت الحرب جند فرقة من سلاح الفرسان في مسقط رأسه هانتينغدون . وظهر لأول مرة مع قواته في المراحل الأخيرة من معركة إيدجهيل (23 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1642) حيث كان روبرت ديفيروكس، إيرل إسكس الثالث، القائد الأعلى لقوات البرلمان.

ومع تطور مجريات الحرب، برز كرومويل كشخصية عسكرية بارزة في قوات البرلمان ضد جيش الملك. وقد كان قائدا للجيش البرلماني الذي هزم تشارلز الأول بحلول عام 1648.

بعد اعتقال تشارلز في نهاية الحرب الأهلية، كان هناك البعض في البرلمان ممن أرادوا التوصل إلى اتفاق ليبقى ملكا بسلطة محدودة، لكن تم إجبار هؤلاء الأعضاء على الخروج من البرلمان، وشكل الأعضاء الباقون، بمن فيهم أوليفر كرومويل برلمانا جديدا، وقام هذا البرلمان بمحاكمة تشارلز الأول حيث تقرر إعدامه.

وكان كرومويل واحدا من 59 شخصا فقط من المفوضين الذي وقعوا على مذكرة الوفاة في يناير/كانون الثاني من عام 1649.

اللورد الحامي

أثار إعدام تشارلز الأول غضب الملكيين في مختلف أنحاء البلاد. وفي سبتمبر/ أيلول من عام 1649، قمع كرومويل بوحشية الانتفاضة الملكية في إيرلندا.

وقد أسفر حملة القمع عن سقوط العديد من الضحايا. وكان كرومويل وقواته مسؤولين عن عدد كبير من القتلى، وقد برر قتل ما لا يقل عن 3 آلاف جندي ومدني إيرلندي بالقول إن الرب كان إلى جانبه.

وقد اعتبر بعض المؤرخين أن العنف الذي تعرض له الشعب الإيرلندي من قبل كرومويل وقواته كان مبالغاً به إلى كبير.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أوليفر كرومويل على رأس الجيش لقمع انتفاضة الملكيين في اسكتلندا

وواجه كرومويل أيضا تحديا من اسكتلندا حيث أعلن غالبية الاسكتلنديين أن تشارلز الثاني ابن تشارلز الأول، هو الملك.

وفي عام 1650، قاد كرومويل جيشا لغزو اسكتلندا لإخماد هذه الانتفاضة، وقد سيطر على أدنبرة، لكن قام تشارلز الثاني وجيشه بغزو إنجلترا حيث دارت معركة في ورسيستر في سبتمبر/أيلول من عام 1651 وانتصر فيها كرومويل لكن تشارلز الثاني تمكن من الفرار وذهب إلى هولندا.

وكان جيش كرومويل قد قتل ألف رجل وامرأة وطفل في داندي قبل احتلال اسكتلندا، وترك قوات وراءه لمنع المزيد من الانتفاضات.

وقد حكم البرلمان حتى أبريل/نيسان من عام 1653، عندما اقتحمه كرومويل مع 40 جنديا متهما النواب بالعجز عن القيام بعملية الإصلاح الديني حيث قام بحل ذلك البرلمان.

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 1653، تقرر أن يحكم إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا من قبل شخص واحد، باعتباره الحامي. وتم تعيين كرومويل في منصب "اللورد الحامي". وقد منحه ذلك العديد من الصلاحيات التي كان تشارلز يتمتع بها عندما كان ملكا.

وتم تشكيل برلمان جديد. وفي عام 1657 عرض ذلك البرلمان على كرومويل دور الملك، لكنه رفض. وقال إنه لا يستطيع قبول الدور الذي ناضل طويلا ضده. وعلى الرغم من عدم حصوله على لقب الملك، كان لدى كرومويل العديد من الصلاحيات المماثلة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رسم يصور أوليفر كرومويل وهو يرفض العرش

السياسات الداخلية والخارجية

تأثرت سياسات كرومويل بشدة بمعتقداته الدينية. فقد كان يؤمن بضرورة قراءة الكتاب المقدس ودراسته عن كثب، وأن يقضي الناس وقتا أطول في الصلاة والتفكير في الرب.

وكان كرومويل يرتدي ملابس سوداء عادية وأدخل قوانين تحظر التسلية الشعبية، مثل الاحتفال بعيد الميلاد والذهاب إلى المسرح والألعاب حيث كان يعتقد أن الترفيه قد يصرف انتباه الناس عن واجباتهم الدينية.

وعلى الصعيد الخارجي، زاد كرومويل من حجم البحرية التي أمرها بالاستيلاء على المزيد من المستعمرات في الأمريكتين.

وفي عام 1655 قام الإنجليز بغزو جامايكا التي كانت في ذلك الوقت جزءا من الإمبراطورية الإسبانية. كان ذلك حدثا مهما حيث أدى إلى زيادة التجارة حيث تم استيراد السكر بشكل متزايد إلى إنجلترا وبدأ الإنجليز في الانخراط في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وخطف ونقل الأفارقة عبر المحيط الأطلسي.

وقد شجع كرومويل اليهود على الانتقال من هولندا إلى إنجلترا. وكان اليهود سابقا قد تعرضوا للاضطهاد وأجبروا على مغادرة إنجلترا في عام 1290 على يد الملك إدوارد الأول.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عملتان تعودان لعصر الجمهورية في انجلترا

وقد انتقل العديد من اليهود الذين عانوا من الاضطهاد في إسبانيا والبرتغال إلى أمستردام مما ساعد في تحويل المدينة إلى واحدة من أكثر موانئ العالم نشاطاً، وقد ساهم هذا في ازدهار الاقتصاد الهولندي.

وكان كرومويل يأمل في أن تجلب هذه الشركات اليهودية مزايا مالية لإنجلترا وأن تساعد البلاد على منافسة النجاح الاقتصادي لهولندا في وقت تتوسع فيه التجارة الدولية.

وفاة كرومويل وعودة الملكية

توفي أوليفر كرومويل في عام 1658، وحل محله ابنه ريتشارد كرومويل بصفته اللورد الحامي . وكان الجيش قلقا بشأن افتقار ريتشارد إلى الخبرة العسكرية حيث اعتقد قادته أن ريتشارد لا يمكنه أن يحكم بشكل فعال. وقد رفض البرلمان الاستماع إلى مطالب الجيش بالإصلاحات.

وفي عام 1660، وتحسبا لتحرك من قبل من الجيش، استقال ريتشارد كرومويل من منصبه "اللورد الحامي". وتمت دعوة تشارلز الثاني ابن تشارلز الأول، للعودة من هولندا ليتوج ملكا.

وهكذا تمت استعادة النظام الملكي بعد 11 عاما من الجمهورية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تمثال أوليفر كرومويل خارج البرلمان

كان عهد تشارلز الثاني مختلفا تماما عن عهد كرومويل حيث سمح بإعادة فتح المسارح وكان من محبي الموسيقى والفنون. وتم تخفيف القواعد الأخلاقية الصارمة، وحظيت المسرحيات الكوميدية بشعبية لدى الجمهور الذي رحب بفرصة الاستمتاع بالمسرح مرة أخرى.

وفي عام 1661، بعد 3 سنوات من وفاة كرومويل، أمر تشارلز الثاني وبرلمانه الجديد بإخراج جسده من قبره في وستمنستر أبي حيث تمت محاكمته وإعدامه.

وتم تعليق جثة كرومويل على عمود، وتم عرضه بعد ذلك في قاعة وستمنستر. وقد تم "الإعدام" في الذكرى الثانية عشرة لليوم الذي أُعدم فيه تشارلز الأول.

وفي عام 1899، تم نصب تمثال لكرومويل خارج البرلمان.

ولا يزال كرومويل شخصية مثيرة للانقسام حتى اليوم.