تويتر: المنصة تسقط تصنيف حسابات وسائل إعلام على أنها "ممولة أو مرتبطة بالدولة"

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تويتر يسقط تصنيف حسابات "ممولة أو مرتبطة بالدولة" عن مؤسسسات إعلامية

تخلى تويتر عن تصنيف حسابات وسائل إعلام كبرى على أنها "وسائط مرتبطة بالدولة" أو"وسائل إعلام ممولة من الدولة"، وذلك بعد تغييرات كبيرة شهدتها المنصة.

وأشار تويتر إلى أنه أسقط هذه التصنيفات وفقا لمراجعة العديد من الصفحات البارزة، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام الرئيسية من الدول الغربية وروسيا والصين ودول أخرى التي كانت تحمل هذين التصنيفين لم تعد معروضة.

وشملت هذه التعديلات حسابات مؤسسات إعلامية بينها بي بي سي وروسيا اليوم وأن بي آر في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات بعد خلاف بين تويتر والعديد من وسائل الإعلام حول كيفية وصف حساباتها.

وعمدت عدد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك محطة الإذاعة العامة الأمريكية أن بي آر و سي بي سي الكندية، إلى تعليق نشاطها على تويتر بعد أن تم منحها مؤخرا تصنيف "ممولة من الحكومة". وقالت تلك المؤسسات إن الوصف غير دقيق ويقوض مصداقيتها كمؤسسات إخبارية مستقلة.

كما اشتكت بي بي سي الأسبوع الماضي بعد أن وضع تويتر علامة تصفها بأنها "ممولة من الحكومة" بدلاً من "ممولة من القطاع العام".

وقام مالك موقع تويتر إيلون ماسك بإجراء التعديلات، قائلاً إن منصته على وسائل التواصل الاجتماعي "تحاول أن تكون دقيقة".

لكن علامة "الممولة من القطاع العام" اختفت يوم الجمعة أيضا من صفحة تويتر الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية.

كما تم إسقاط العلامات التي تشير إلى أصول تمويل المنظمات الكبرى على غرار وكالة أنباء الصين الرسمية شينخوا و وروسيا اليوم.

وقام تويتر بالإجراء لتسليط الضوء على الحسابات المرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية أو المسؤولين الحكوميين، وخاصة تلك المتعلقة بالصين وروسيا.