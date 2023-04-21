إطلاق نار يودي بحياة 10 أفراد من أسرة واحدة في جنوب أفريقيا

ساره فولر

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، استدعيت الشرطة بعد أن سمع الجيران عيارات نارية

قالت الشرطة في جنوب أفريقيا إن عشرة أفراد من نفس العائلة قتلوا بالرصاص في هجوم على منزلهم.

ولقى سبع إناث وثلاثة رجال مصرعهم عند مداهمة منزلهم بالقرب من مدينة بيترماريتسبورج فى وقت مبكر من صباح يوم الجمعة.

وقال وزير الشرطة، بيكي سيلي، إنه تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، وقتل واحد بالرصاص وآخر لا يزال طليقا. ولم تتضح بعد دوافع القتل.

ويوجد في جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات القتل في العالم.

وتم تنبيه الشرطة في البداية إلى إطلاق النار بعد أن سمع الجيران طلقات نارية.

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وقال سيلي إن أحد الضحايا كان لا يتجاوز عمره 13 عامًا، مضيفًا: "إنه مسرح جريمة، فظيع. لقد فقد الكثير من الناس هنا حياتهم".

وأخبر الصحفيين في موقع إطلاق النار ببلدة إمبالي في إقليم كوازولو ناتال "لقد اعتقلوا شخصين وأصيب واحد وقتل آخر، فيما تمكن واحد من الهروب، كما تم العثور على ثلاثة أسلحة نارية".

وتفيد التقارير أن طفلا قد نُقل إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسلحين تمكنوا من الدخول إلى العقار بعد أن انتحلوا صفة ضباط الشرطة.

وتمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه بهم في أحد المنازل، وقالت إن أحدهم، الرجل الذي قُتل بالرصاص، كان على قائمة المطلوبين لفترة طويلة.

ويعد هذا ثاني حادث إطلاق نار جماعي في إقليم كوازولو ناتال هذا الأسبوع بعد مقتل أربعة أشخاص بالرصاص يوم الخميس في منزل آخر شمال مدينة ديربان الساحلية.

وفي يناير / كانون الثاني، قُتل ثمانية أشخاص بالرصاص في حفل عيد ميلاد في مدينة جكيبرها في مقاطعة الكاب الشرقية.