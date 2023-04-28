روسيا وأوكرانيا: موجة غارات جوية على كييف ومدن أخرى تسفر عن سقوط قتلى بينهم أطفال

هيوغو باشيغا من كييف وتانيا رادفورد من لندن

بي بي سي نيوز

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Ukraine State Emergency Service التعليق على الصورة، آثار القصف في أومان صباح الجمعة

نفذت روسيا موجة من الغارات الجوية على مدن في أنحاء أوكرانيا، من بينها العاصمة كييف، وهو ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، على الأقل.

وأفاد مسؤولون بمقتل 10 أشخاص في قصف استهدف المباني السكنية في وسط مدينة أومان.

كما قتلت امرأة مع ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات في دنيبرو، وفق ما أعلن عمدة المدينة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن هذا هو الهجوم الصاروخي الروسي الأول على العاصمة منذ 51 يوما. ولم ترد تقارير عن خسائر مدنية في كييف.

وأفادت وكالة إنترفاكس الإخبارية عن دوي انفجارات في مدن كريمنشوك وبولتافا.

مطالبة بتشديد العقوبات الدولية

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن 10 مبان سكنية تضررت في أومان وإن الهجمات أظهرت الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات الدولية ضد روسيا.

وكتب زيلينسكي على تويتر قائلاً "يمكن إيقاف الشرير بالأسلحة - ودفاعنا يقوم بذلك. ويمكن إيقافه عبر العقوبات - يجب تشديد العقوبات الدولية".

وقال مسؤولون أوكرانيون عبر تطبيق تلغرام إن نظام الدفاع الجوي أسقط 21 من بين 23 صاروخاً وطائرتين مسيرتين.

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وأظهر مقطع مصور نشرته دائرة الحدود الأوكرانية تضرر مبنى في أومان بشدة نتيجة الغارات.

وتأتي الهجمات وسط تكهنات عن تحضير القوات الأوكرانية لهجوم عسكري بمعدات جديدة حصلت عليها من الدول الغربية الحليفة، بما في ذلك الدبابات.

وعانت روسيا لإحراز تقدم في هجوم خلال شتاء، شمل معركة استمرت 10 أشهر للسيطرة على مدينة باخموت ذات الأهمية الاستراتيجية.