دار رعاية مسنين في بريطانيا تساعد لاعبا سابقا في العودة إلى كرة القدم

إيمي فيليبس

بي بي سي

قبل 57 دقيقة

التعليق على الصورة، قال جيوف للعاملين في دار المسنين إن أمنيته الوحيدة هي لعب كرة القدم

ساعد العاملون في دار لرعاية كبار السن، في ديربيشير البريطانية، لاعب كرة قدم سابق من أجل العودة لممارسة اللعبة رغم معاناته من ألزهايمر وباركينسون.

وكان جيوف البالغ من العمر 85 عاما يلعب كرة القدم في فريق محلي، وأخبر العاملين في دار المسنين أن رغبته الوحيدة، هي ممارسة اللعبة مرة أخرى.

ويقوم جيوف حاليا بممارسة رياضة المشي أسبوعيا مع مجموعة كرة القدم في فريق بيلبر في المدينة نفسها.

وقالت الدار إن جيوف يتمتع بالقدرة على الحركة، حاليا أكثر من ذي قبل، وإن حالته الجسدية والعقلية تحسنت.

وكان جيوف قد انتقل لدار الرعاية بعدما طلب نجله المساعدة في توفير الرعاية اللازمة له.

وكلاعب كرة قدم سابق كانت اللعبة هي أكثر ما يحب جيوف في حياته، كما أكدت أسرته.

صدر الصورة، FAMILY HANDOUT التعليق على الصورة، كان جيوف يمارس كرة القدم مع فريق محلي في شبابه

وبعد عدة أشهر من الحياة في دار الرعاية، بدأ العاملون فيها تطبيق برنامجها، الذي يتضمن تحقيق أمنية لكل نزيل، وبالنسبة لجيوف كانت الأمنية هي ممارسة كرة القدم مرة أخرى.

وتحدثت مختصة التعامل مع أمراض الخرف، واسمها كيرستي، مع رابطة لاعبي كرة القدم المحلية، التي دلتها على فريق بيلبر، حيث بدأ جيوف ممارسة رياضة المشي مع لاعبي الفريق مرة أسبوعيا، والمشي بالكرة.

التعليق على الصورة، يحضر جيوف تدريبات الفريق مرة أسبوعيا

وحضر جيوف أول تدريب في فبراير/ شباط الماضي، بمساعدة العاملين في دار الرعاية.

وقالت كيرستي "لقد كان جيوف في حال لا تصدق".

وأضافت "لقد سجل هدفين، وكان يسرع المشي في بعض الأحيان، لقد كنا نشعر بالإثارة ونحن نشاهده يلعب".