بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية يدخل القاموس كمرادف لكلمة "فريد"

فانيسا بوششلوتر

محررة شؤون امريكا اللاتينية- ريو دي جانيرو

قبل 39 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصبح "بيليه" الآن أحدث كلمة تدرج في قاموس ميكايليس باللغة البرتغالية، ما ترك بصمته على اللغة وكذلك الرياضة

بيليه، لقب أسطورة كرة القدم الراحل، أصبح رسميا مرادفا لـكلمة "استثنائي، لا يضاهى، فريد".

أضاف قاموس ميشايليس باللغة البرتغالية، وهو أحد أكثر القواميس شهرة في البرازيل، كلمة "بيليه" كصفة جديدة إلى طبعته الإلكترونية.

جاء هذا الإدراج بعد حملة قامت بها مؤسسة بيليه لتكريم نجم كرة القدم، وجمعت أكثر من 125 ألف توقيع.

وتوفي بيليه في ديسمبر/ كانون أول عن عمر ناهز 82 عاما.

وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، ويعد على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

خلال مسيرته الكروية التي امتدت لعقدين من الزمن، سجل بيليه رقما قياسيا في عدد الأهداف بلغ 1281 هدفا مع نادي سانتوس البرازيلي، والمنتخب البرازيلي، ونيويورك كوزموس.

منذ وفاته بسبب مضاعفات سرطان القولون، كان ناديه السابق سانتوس، وقناة سبور تي في الرياضية، ومؤسسة بيليه، يضغطون من أجل اعتماد وتعريف اسم نجم كرة القدم داخل القاموس الشهير.

يوم الأربعاء، أعلن الناشرون المسؤولون عن قاموس ميشايليس أنه سيتم تضمين كلمة "بيليه" في النسخة الرقمية من قاموسهم باللغة البرتغالية على الفور، وفي النسخة المطبوعة بمجرد نشر الإصدار التالي.

وعرف القاموس الكلمة الجديدة على أنها : "شيء ما أو شخص غير عادي، شيء أو شخص لا يمكن بحكم جودته أو قيمته أو تفوقه، مساواته بأي شيء أو بأي شخص آخر، مثل بيليه، لقب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، ويعتبر أعظم رياضي في كل العصور".

وقالت مؤسسة بيليه الخيرية، وهي منظمة خيرية تم إنشاؤها للحفاظ على تراث اللاعب، إن هذه الخطوة تكريم مناسب لـ "الملك".