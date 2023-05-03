روسيا وأوكرانيا: روسيا تقلص مظاهر الاحتفالات بيوم النصر

لورا غوتزي

بي بي سي نيوز

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الاحتفالات في روسيا مختلفة هذا العام

أعلنت مدن روسية عدة أنها ستقلص احتفالات يوم النصر لهذا العام.

وقد أرجعت السلطات قرارها لأسباب أمنية وهجمات لجهات موالية لأوكرانيا.

وشهدت روسيا في الأسابيع الأخيرة انفجارات وحرائق.

لكن البعض يرى أن تقليص الاحتفالات تظهر أن الكرملين يشعر بالقلق من تحولها إلى احتجاجات ضد غزو أوكرانيا.

وكانت الفخامة وعروض القوة العسكرية هي السمات المميزة المعتادة ليوم النصر ، الذي يصادف ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في 9 مايو/أيار 1945.

وأحد أكثر الفعاليات شهرة في اليوم هو "موكب الفوج الخالد" ، حيث يسير الناس في جميع أنحاء البلاد حاملين صورًا لأقاربهم الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية.

وقد قاد الرئيس فلاديمير بوتين المسيرة عبر الميدان الأحمر في موسكو العام الماضي بينما كان يحمل صورة لوالده بالزي العسكري.

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وصرحت النائبة والمنظمة يلينا تسوناييفا للصحفيين الشهر الماضي ، أن "الفوج الخالد" هذا العام "سيقام بشكل مختلف لأسباب أمنية".

وفي بيان صحفي، اقترحت تسوناييفا على أولئك الذين يرغبون في إحياء ذكرى أقاربهم وضع صور قدامى المحاربين في نوافذ السيارات بدلاً من ذلك، أو إلصاقها في قطع من الملابس ، أو تغيير صور البروفايل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ديمتري كوليزيف، وهو صحفي ومحرر لموقع إخباري ليبرالي يعيش الآن في المنفى، إنه لو لم يتم إلغاء الموكب، لكان الناس، وبشكل شبه مؤكد، سيأتون إلى الفوج الخالد بصور أولئك الذين ماتوا في أوكرانيا، وعددهم قد يكون كبيرا بشكل محبط".

وأوضح كوليزيف أيضًا أن "السلطات قد تكون قلقة من أن تجمعًا كبيرًا من الناس يمكن أن يتحول إلى احتجاجات". وأضاف في منشور على موقع "تيليجرام" للتواصل الاجتماعي "يعرف التاريخ أمثلة عندما تحولت الأحداث العامة إلى احتجاجات".

أما فيكتور موشنيك، رئيس التحرير السابق لشبكة تلفزيون سيبيريا ، والذي غادر البلاد أيضًا ، فقال إن الدولة الروسية كانت "متشككة بشكل جنوني" وقلقة بشأن "هجوم إرهابي محتمل" أكثر من الضرر الذي يمكن أن يلحق بصورتها.

وقال إن الكرملين قد يخشى أن يظهر الموكب "الكثير من صور أولئك الذين لم يموتوا قبل 80 عاما ، ولكن خلال العام الماضي".

وأضاف قائلا في مقابلة: "سيعطي هذا فكرة عن المدى الخفي للكارثة".

وسيحجب العرض، المشهور عالميًا للمعدات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو، والذي يحتفل به الرئيس بوتين تقليديًا، بشكل صارم عن الجمهور.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أجهزة الأمن الروسية تعمل على ضمان سلامة العرض ضد "الهجمات الإرهابية".

وأضاف" نحن ندرك بالطبع أن نظام كييف، الذي يقف وراء عدد من هذه الهجمات والأعمال الإرهابية، يخطط لمواصلة حملته. وجميع أجهزتنا الخاصة تفعل كل ما في وسعها لضمان الأمن".

من ناحية أخرى اندلع حريقان منفصلان في منشآت تخزين الوقود في الأيام القليلة الماضية في جنوب روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا ، أحدهما صباح الأربعاء في منطقة كراسنودار بالقرب من جسر يؤدي إلى شبه جزيرة القرم المحتلة.

وأدى انفجاران منفصلان وقعا هذا الأسبوع في منطقة بريانسك الحدودية الروسية إلى خروج قطارات الشحن عن مسارها ، بينما دمرت خطوط الكهرباء بواسطة عبوة ناسفة مشتبه بها في منطقة لينينغراد.