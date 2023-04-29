الملكية البحرية البريطانية تحقق في العثور على وثائق سرية لغواصة في مرحاض

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، في فبراير ، غادرت HMS Anson حوض بناء السفن التابع لشركة BAE System في Barrow-in-Furness ، كمبريا ، وتوجهت للبحر لأول مرة

قالت البحرية الملكية البريطانية إنها تحقق في العثور على وثائق سرية، تحتوي معلومات حول غواصة، في مرحاض حانة في مقاطعة كومبريا البريطانية.

وتتضمن الوثائق، وفقا لصحيفة "ذا صن"، تفاصيل حول سفينة HMS Anson، وهي واحدة من أكثر سفن البحرية تقدما.

وذكرت الصحيفة أن الملفات تُركت في حانة سكة حديد "فورنيس" في "بارو إن فورنيس"، إذ قال مصدر إنها عُثر عليها على أرضية مرحاض.

وأكدت البحرية الملكية أن الوثائق "عامة" ولا تحوي معلومات سرية.

وقال المتحدث باسم البحرية الملكية في بيان "إنها وثائق تدريب عامة لا تحمل معلومات سرية، ومع ذلك، فإننا نأخذ جميع الأمور الأمنية على محمل الجد وسنحقق في ملابسات اكتشافها ".

ولم تطلع بي بي سي على الوثائق.

ويذكر في هذا الصدد أن غواصة "أنسون" هجومية تعمل بالطاقة النووية، تم بناؤها في حوض بناء السفن التابع لشركة BAE Systems في Barrow-in-Furnes، في كمبريا، بالقرب من الحانة حيث تم العثور على الوثائق.

الغواصة يبلغ طولها 97 مترا (318 قدما) وتزن 7800 طن، تعمل بالطاقة النووية وهي خامس غواصة هجومية جديدة من فئة "أستوت" Astute تنضم إلى أسطول البحرية الملكية.