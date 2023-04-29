بالصور: التأمل في صحراء مصر وأقنعة من التربة

مجموعة مختارة من أفضل الصور من جميع أنحاء إفريقيا هذا الأسبوع:

أخصائي تجميل يضع مكياج على جفن الرجل.

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الاستعدادات لأسبوع الموضة في جنوب إفريقيا في جوهانسبرغ يوم الجمعة

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ارتدت عارضات أزياء إبداعات فواتا مويو.

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يقف هذا الفارس أمام الكاميرا قبل مهرجان دوربار في إيلوري، نيجيريا.

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في نفس اليوم في ساحل العاج ، يشارك المحتفلون في Popo Carnival

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هذا الرجل من المحتفلين في بلدة بونوا

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يكرم المهرجان السنوي تراث شعب أبوار ويجذب الناس من جميع أنحاء العالم - بما في ذلك هذه المرأة من ترينيداد وتوباغو.

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يشرح عالم الاجتماع الكاميروني محمد باجنا كيف تم استخدام الأقنعة المصنوعة من التربة كجوازات سفر للسفر والصيد في أوقات ما قبل الاستعمار.

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الآلاف يفرون من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، إلى مصر، حيث شوهد هذا الرجل السوداني في محطة للحافلات يوم الثلاثاء.

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وغادر البعض الآخر جنوبا، عبر جنوب السودان، مثل هؤلاء الطلاب الكينيين. لكن العديد من الأجانب ما زالوا عالقين داخل البلاد ويشعرون بخيبة أمل من حكوماتهم.

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في مصر، تعد الصحراء خلفية مناسبة لممارسة التأمل

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المشاركون في سباق الماراثون يمرون بتذكار موري في المنطقة الصحراوية المغربية.

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