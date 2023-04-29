بالصور: التأمل في صحراء مصر وأقنعة من التربة

مجموعة مختارة من أفضل الصور من جميع أنحاء إفريقيا هذا الأسبوع:
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الاستعدادات لأسبوع الموضة في جنوب إفريقيا في جوهانسبرغ يوم الجمعة
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ارتدت عارضات أزياء إبداعات فواتا مويو.
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يقف هذا الفارس أمام الكاميرا قبل مهرجان دوربار في إيلوري، نيجيريا.
في نفس اليوم في ساحل العاج ، يشارك المحتفلون في Popo Carnival
هذا الرجل من المحتفلين في بلدة بونوا
يكرم المهرجان السنوي تراث شعب أبوار ويجذب الناس من جميع أنحاء العالم - بما في ذلك هذه المرأة من ترينيداد وتوباغو.
يشرح عالم الاجتماع الكاميروني محمد باجنا كيف تم استخدام الأقنعة المصنوعة من التربة كجوازات سفر للسفر والصيد في أوقات ما قبل الاستعمار.
الآلاف يفرون من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، إلى مصر، حيث شوهد هذا الرجل السوداني في محطة للحافلات يوم الثلاثاء.
وغادر البعض الآخر جنوبا، عبر جنوب السودان، مثل هؤلاء الطلاب الكينيين. لكن العديد من الأجانب ما زالوا عالقين داخل البلاد ويشعرون بخيبة أمل من حكوماتهم.
في مصر، تعد الصحراء خلفية مناسبة لممارسة التأمل
المشاركون في سباق الماراثون يمرون بتذكار موري في المنطقة الصحراوية المغربية.
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