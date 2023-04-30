تتويج الملك تشارلز: ما سر غياب رؤساء الولايات المتحدة عن حفلات تتويج ملوك بريطانيا؟

تشيلسي بيلي

بي بي سي نيوز - واشنطن

قبل 46 دقيقة

صدر الصورة، Jane Barlow/PA Media التعليق على الصورة، الرئيس بايدن لن يحضر تتويج الملك تشارلز الثالث

تتمتع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ فترة طويلة بما أطلق عليه ونستون تشرشل بـ "علاقة خاصة" ، ومع ذلك، لم يحضر أي رئيس أمريكي تتويج ملوك بريطانيا. فهل يشير هذا التقليد إلى عداء مستتر بين البلدين أم أنه شيء عادي بين البلدين؟

تتويج الملك تشارلز سيكون وفق تقاليد وعروض عمرها قرون عديدة حيث سيؤدي اليمين في كنيسة وستمنستر أبي أمام الآلاف من رعاياه ورؤساء دول.

لكن سيكون هناك غياب ملفت للرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن قائمة الشخصيات المدعوة للحفل.

وقال البيت الأبيض لبي بي سي إن الرئيس تلقى دعوة. لكن في مكالمة هاتفية مع الملك، قال الرئيس إنه سيرسل زوجته، السيدة الأولى جيل بايدن، ومبعوثاً دبلوماسياً.ولم يقدم البيت الأبيض أي سبب لغياب بايدن، لكنه قال إن الرئيس "نقل رغبته في لقاء الملك في المملكة المتحدة في موعد لاحق".

أثار خبر عدم حضوره تكهنات لدى كثيرين.

وقال النائب المحافظ بوب سيلي لصحيفة التلغراف إن بايدن يبدو "مقصرا جدا" لعدم حضوره "الحدث الذي يحدث مرة واحدة في العمر".

كما أخبر راسل مايرز، نائب رئيس تحرير صحيفة ديلي ميل، محطة سكاي نيوز، أن غياب الرئيس كان بسبب "إعتداده الشديد بجذوره الأيرلندية وجذوره الأيرلندية الأمريكية".

وقال مايرز: "لم أكن أعتقد أنه سيأتي حقاً".

لكن المؤرخين يقولون إن السبب أبعد ما يكون سياسياً، وأن هذا ليس إلا تقليد عمره قرون إذ يغيب الرؤساء الأمريكيون عن حفلات التتويج.

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"ليس ازدراءً"

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وقالت لورا بيرز، أستاذة التاريخ في الجامعة الأمريكية والمتخصصة في الشأن البريطاني: "بالتأكيد لا أعتبر ذلك ازدراءً من قبل بايدن".

"إن المسألة ليست بدافع مناهضة بايدن لبريطانيا، فهو لن يحضر لأنه لم يسبق أن حضر أي رئيس أمريكي حفل تتويج، فلماذا يحدث ذلك في القرن الحادي والعشرين".

وأوضحت بيرز أنه قبل تولي الملكة فيكتوريا عرش بريطانيا كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عدائية إلى حد كبير في أعقاب الثورة الأمريكية وحرب عام 1812.

كان اعتلاء الملكة فيكتوريا العرش إيذانا ببدء "حمى فيكتوريا" وعصر جديد من الانبهار الأمريكي بالنظام الملكي البريطاني، ولكن حتى في ذلك الحين لم يحضر الرئيس مارتن فان بورين حفل التتويج.

وقالت بيرز: "لم يكن من العملي أن يأتي رئيس أمريكي، وأعتقد أن ذلك أصبح مجرد تقليد بعد ذلك".

ومن جانبه، قال تروي بيكهام، المؤرخ وزميل الجمعية التاريخية الملكية إن السفر إلى الخارج لم يكن عملياً قبل أن يبدأ السفر الجوي عبر المحيط الأطلسي في عام 1939، أي بعد ثلاث سنوات من تتويج الملك جورج السادس.

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ايزنهاور واليزابيث

شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقاً للمؤرخين.

طوال الحرب، طور الملك جورج السادس وابنته، الأميرة إليزابيث آنذاك، علاقة متنية مع دوايت أيزنهاور، الذي خدم في لندن كقائد أعلى لقوات الحلفاء وأشرف على "عملية أوفرلورد" ، إنزال نورماندي.

تم انتخاب أيزنهاور، الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة بعد شهور قليلة من وفاة الملك جورج السادس وتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش.

لكن على الرغم من علاقاته الوثيقة مع المملكة المتحدة اختار أيزنهاور الحفاظ على التقاليد وإرسال موفد إلى حفل التتويج ولم يحضر بنفسه.

أشار المؤرخ سام إدواردز، إلى أن الولايات المتحدة كانت منخرطة في الحرب الكورية في ذلك الوقت، وأنه كان من الضروري بقاء الرئيس أيزنهاور في واشنطن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملكة إليزابيث الثانية مع الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في مأدبة رسمية في البيت الأبيض عام 1957

لم يأثر غياب الرئيس أيزنهاور عن حفل التتويج على علاقته بالمملكة المتحدة أو العائلة المالكة.

في أكتوبر/تشرين الأول 1957 ، رحبت الولايات المتحدة بالملكة إليزابيث الثانية في أول زيارة رسمية لها كملكة.

بعد ذلك بعامين، استضافت الملكة الرئيس أيزنهاور وعائلته في زيارة أقل رسمية في مقر إقامتها الملكية في بالمورال.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملك تشارلز الشاب يقف مع الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور خلال زيارة للقصر الملكي في بالمورال

ملكة واحدة و 14 رئيساً

خلال فترة حكم الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا حكماً، تناوب 14 رئيساً على حكم الولايات المتحدة. التقت بجميع الرؤساء باستثناء رئيس واحد خلال فترة ولايتهم في المنصب. قام ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة بزيارات رسمية إلى المملكة المتحدة، بينما قامت الملكة بأربع زيارات رسمية للولايات المتحدة خلال فترة توليها العرش.

بينما يبدو أنه اختار عدم الخروج عن التقاليد من خلال إرسال مبعوث بدلاً عنه إلى حفل التتويج ، فقد قبل الرئيس بايدن بالفعل دعوة الملك تشارلز للقيام بزيارة دولة، ولم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.