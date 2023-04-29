باراك أوباما وسبيلبرغ وسبرينغستين يفاجئون موظفي مطعم في برشلونة

بن موريس

بي بي سي نيوز

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Reuters via Pol Perello Franch التعليق على الصورة، سبرينغستين، الذي يضع ذراعه على كتف سبيلبرغ، صديق قديم لباراك أوباما

رئيس سابق، ومخرج هوليوودي مشهور عالميا، وأيقونة موسيقى الروك يدخلون مطعما.

يبدو الأمر وكأنه مزحة، لكن الموظفين في مطعم أمار في برشلونة شهدوا ذلك ليلة الخميس.

وأصيب الموظفون بالصدمة عندما دخل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعون باراك أوباما، والمخرج ستيفن سبيلبرغ، والموسيقي بروس سبرينغستين إلى مطعمهم من دون سابق إنذار.

قال الشيف رافا زافرا إن الزيارة من اقتراح صاحب المطعم الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس.

وقال زافرا للإذاعة الإسبانية "لقد جاءوا بتوصية من خوسيه أندريس، الذي تربطه علاقة وثيقة جدا بأوباما".

قال زافرا إن خوسيه أندريس أخبره أن الحجز مهم. عندها أدرك أن أوباما وزوجته ميشيل كانا في المدينة لحضور حفل سبرينغستين، كما كان سبيلبرغ.

وقام الموظف بول بيريلو بتحميل صورة لهم وهم يقفون مع طاقم النوادل والطهاة على انستغرام مع التعليق "المتعة التي يجلبها لك هذا العمل!"

وزار أوباما وزوجته وسبيلبرغ يوم الجمعة بعض المعالم السياحية الأكثر شهرة في برشلونة، مثل كنيسة "ساغرادا فاميليا بازيليك" ومتحف بيكاسو.

وبدأت فرقة "سبرينغستينز إي ستريت" محطتها الأولى في جولتها الأوروبية يوم الجمعة في الملعب الأولمبي بالمدينة.