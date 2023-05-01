دونالد ترامب يصل اسكتلندا في زيارة لمنتجع الغولف الخاص به

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صدر الصورة، PA Media

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "إنه لأمر رائع أن تكون في وطنك" وذلك خلال وصوله إلى مدينة أبردين في زيارة لممتلكاته في اسكتلندا.

وهذه هي الزيارة الأولى لترامب إلى المملكة المتحدة منذ العام 2019 بعد مغادرته منصبه.

ومن المتوقع أن يحضر حفل افتتاح ملعب غولف جديد في منتجع "ترامب انترناشونال اسكتلندا" في مقاطعة أبردينشاير.

وكان ترامب، الذي أعلن رسميا ترشحه للرئاسة العام المقبل، أطلق عملية أمنية كبيرة خلال زيارته لاسكتلندا في العام 2018. إذ نظمت احتجاجات ضده في كل من غلاسكو ودندي وإدنبره وأبردين.

وتأتي زيارة ترامب هذه، في الوقت الذي يواجه فيه دعاوى قضائية في الولايات المتحدة. وكان أقر في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه غير مذنب في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية.

ويواجه أيضاً محاكمة مدنية بسبب مزاعم اغتصاب كاتبة عمود قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.

ويقوم ترامب بزيارة اسكتلندا كفرد عادي.

ومن المفهوم أنه لم يترتب على الحكومات الاسكتلندية أو البريطانية دفع أي ثمن خاص لحمايته.

التعليق على الصورة، وصل ترامب إلى أبردين في أول زيارة له إلى المملكة المتحدة منذ العام 2019

ووصل ترامب إلى مطار أبردين في حوالي الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، وقابله شخصان يلعبان على أحد أنواع الناي وسجادة حمراء وموكب مؤلف من 10 سيارات.

وغادر ترامب الطائرة وسار نحو سيارة كانت تنتظره، وقام بتحية وسائل الإعلام المنتظرة، لكنه لم يتوقف للرد على الأسئلة.

قبل ركوب السيارة، قال: "من الرائع أن أكون في المنزل، كان هذا منزل والدتي".

وولدت والدة ترامب، ماري، في جزيرة لويس في اسكتلندا قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة.

قبل الزيارة، قال ترامب إنه سيفتتح ملعب "مذهل" ثانٍ في ميني إستيت في مدينة بالميدي في مقاطعة أبردينشاير.

ومن المتوقع أن يزور ترامب في وقت لاحق، ملعب "ترامب تيرنبيري" في أيرشاير قبل أن يسافر إلى ملعب الغولف الخاص به في دونبيغ على الساحل الغربي لأيرلندا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت هناك احتجاجات كبيرة في اسكتلندا خلال زيارة دونالد ترامب في العام 2018

وكتب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "تعد ملاعب الغولف والفنادق هذه من بين الأعظم في العالم، تورنبيري وأبردين في اسكتلندا ودونبيغ في أيرلندا".

وأضاف: "سنلتقي بالعديد من الأصدقاء الرائعين ونقطع الشريط لملعب جديد ومذهل ثانٍ في أبردين".

وتابع ترامب: "إنه لأمر مثير للغاية على الرغم من حقيقة أن ما يشغل ذهني هو جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، إلا أن أمريكا في الواقع ستكون أعظم من أي وقت مضى".

وفي آخر زيارة رئيسية قام بها ترامب إلى اسكتلندا في يوليو/تموز 2018، أمضى يومين في منتجعه في تيرنبيري مع زوجته ميلانيا.

وتعرض لمضايقات وهو يلعب الغولف في تيرنبيري مع ابنه إريك.