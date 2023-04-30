مكتب التحقيقات الفيدرالي يطارد مسلحا متهما بقتل خمسة أشخاص والشرطة تتعقبه بكلاب وخيول وطائرات مسيرة

جورج رايت

بي بي سي نيوز

قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وصف عميل للأف بي آي المشتبه به فرانشيسكو أوروبيزا، 38 عاماً، بأنه "مسلح وخطير"

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" إنه يطارد رجلاً متهماً بقتل خمسة من جيرانه في ولاية تكساس بعد جدال حول تدربه على إطلاق النار بالقرب من المكان.

وقال عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المتهم فرانشيسكو أوروبيزا، البالغ من العمر 38 عاماً، "مسلح وخطير".

وتفيد التقارير بأنه فتح النار على جيرانه بعد أن طلبوا منه التوقف عن إطلاق النار لأنهم كانوا يحاولون تنويم طفل رضيع.

وجميع الضحايا هم من هندوراس، ومن بينهم طفل في الثامنة من عمره.

وقال عميل الأف بي آي الخاص في هيوستن المسؤول عن القضية، جيمس سميث، للصحفيين: "إنه هناك في الخارج ، ويشكل خطراً على المجتمع".

وقال قائد الشرطة المحلية غريغ كيبرز: "إننا نتعقبه بمساعدة الكلاب ورجال على ظهر الخيول وبطائرات مسيرة من الجو".

وأضاف "قد يكون في أي مكان الآن".

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وكانت عملية إطلاق النار قد وقعت مساء الجمعة في مدينة كليفلاند الصغيرة في مقاطعة سان جاسينتو إلى الشمال من هيوستن.

وقال مكتب قائد الشرطة المحلية إنه تلقى في البداية مكالمة هاتفية حول "مضايقة" حصلت.

ويعتقد المحققون أن الضحايا طلبوا من أوروبيزا، الذي يُعتقد بأنه كان مخموراً، التوقف عن إطلاق النار لأن طفلاً رضيعاً يحاول النوم.

وتقول الشرطة إن المتهم أجاب: "سأتدرب على إطلاق النار في الفناء الأمامي لمنزلي وأفعل ما أريد في مسكني".

وقال قائد الشرطة في وقت سابق إنه وبعد أن عاد الطرفان إلى منزليهما، "عبأ الرجل سلاحه، وسار في الطريق من مدخل منزله إلى منزل الجيران وبدأ بإطلاق النار".

وكان في المنزل في ذلك الوقت ما مجموعه 10 أشخاص. وقد أعلن عن وفاة البالغين في مكان الحادث، بينما توفي الطفل البالغ من العمر 8 أعوام في المستشفى.

ويُعتقد بأن المسلح استخدم بندقية شبه آلية من طراز إيه آر-15.

وقال كيبر إن أولئك الأشخاص الذين قتلوا تم قتلهم "بأسلوب الإعدام تقريباً"، أي فوق الرقبة ومن مسافة قريبة.

وغرد وزير الخارجية الهندوراسي، إنريكو رينا، على تويتر قائلاً: "نطالب بإنزال أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون بحق أولئك المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة."

جاء هذا الحادث بعد أيام على جرح تسعة أشخاص في عملية إطلاق نار خلال حفلة لشبان مراهقين في غربي تكساس.

وقبل أسبوعين، قُتل أربعة شبان خلال حفلة عيد ميلاد لأحد الأشخاص الذي بلغ السادسة عشرة من عمره في ألاباما.