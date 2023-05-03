بوتين: الكرملين يتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، روسيا تقول إن الرئيس لم يكن في الكرملين وقت الهجوم.

تقول روسيا إنها أسقطت طائرتين بدون طيار استهدفتا الكرملين في موسكو الليلة الماضية، واتهمت أوكرانيا بمحاولة قتل الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين إن الطائرتين المسيرتين عطلتهما خدمات خاصة مستخدمة الرادار الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الحكومية، إن بوتين لم يكن موجودا في الكرملين في ذلك الوقت، مضيفا أنه لم تحدث أضرار مادية في المباني.

وتقول أوكرانيا إنها لن تعلق.

وأظهرت لقطات لم يتحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية دخانا فوق وسط موسكو في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقال الكرملين في بيان: "حاول نظام كييف الليلة الماضية تنفيذ غارة جوية على مقر إقامة رئيس الاتحاد الروسي في الكرملين بطائرات بدون طيار".

وأضاف أنه يعد هذا "عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال الرئيس"، قائلا إن روسيا "تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما اقتضت الضرورة وفي الوقت المناسب".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الهجوم وقع في الساعات الأولى من اليوم.

وقال البيان إن بوتين لم يصب بأذى وإن جدول أعماله سيستمر كالمعتاد.

وأضاف أن شظايا الطائرتين المسيرتين سقطت على موقع الكرملين، لكنها لم تصب أحدا بأذى.

وأشار الكرملين أيضا إلى أن الحادث وقع قبل وقت قصير من استعراض يوم النصر في 9 مايو/أيار في روسيا، الذي كان من المتوقع أن تحضره شخصيات أجنبية بارزة.