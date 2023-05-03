إطلاق نار في صربيا يودي بحياة تسعة أشخاص على الأقل في مدرسة في بلغراد

قبل 45 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، طوق ضباط شرطة يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص محيط المدرسة التي شهدت إطلاق النار الجماعي

قتل ثمانية طلاب على الأقل وحارس أمن جراء إطلاق النار في مدرسة في العاصمة الصربية بلغراد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته في هذا الشأن إن ستة طلاب آخرين ومعلم أصيبوا في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة القبض على طالب في المدرسة، 14 سنة، في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار بوسط بلغراد للتحقيق في هجوم صباح الأربعاء.

وقال مسؤولون إن المشتبه به استخدم سلاح والده.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا في الدوافع وراء الحادث.

وطوق ضباط شرطة يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص محيط المدرسة الكائنة في وسط حي فراكار بعد الساعة 08:40 بالتوقيت المحلي (07:40 بتوقيت غرينتش) بقليل.

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وقالت وزارة الداخلية الصربية "أرسلت الشرطة جميع الدوريات المتاحة على الفور إلى الموقع واعتقلت قاصرا مشتبها به وهو طالب بالصف السابع يشتبه في أنه أطلق عدة أعيرة نارية من مسدس والده في اتجاه الطلاب وأمن المدرسة".

وأضافت في رسالة أخرى أن "كل قوات الشرطة ما زالت على الأرض تعمل بشكل مكثف للتركيز على كل الحقائق والملابسات التي أدت إلى هذه المأساة".

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لمن زعمت أنه المشتبه به بينما يقتاده رجال الشرطة من مسرح الجريمة ويداه مكبلتان ورأسه مغطاة بسترة.

ونُقل صبيان يبلغان من العمر 13 سنة وفتاة تعرضوا لإطلاق نار إلى مستشفى محلي في تيرسوفا لتلقي العلاج.

وقال مدير العيادة سينيسا دوتشيك لقناة RTS التابعة للولاية إن الصبيين والفتاة في حالة مستقرة، كما أخبر وسائل إعلام أنهم يعانون من إصابات جراء أعيرة نارية أطلقت على أطرافهم السفلية.

وأضاف أنهم "يخضعون للمراقبة ويتلقون العلاج".

لكنه أكد أن الفتاة مصابة بجروح خطيرة في الرأس وتخضع لعملية جراحية.

وقال ميلان ميلوسيفيتش، والد طالبة في المدرسة التي شهدت الحادث، إن ابنته كانت في غرفة الدراسة التي وقع بها إطلاق النار، لكنها تمكنت من الفرار.

وأضاف ميلوسيفيتش، في تصريحات أدلى بها لشبكة N1 التلفزيونية: "أطلق (الصبي) النار على المعلم أولًا ثم بدأ في إطلاق النار عشوائيًا".

واستمر: " "رأيت حارس الأمن ممددًا تحت الطاولة وفتاتين لطخت الدماء قميصيهما. ويقال إنه (منفذ الهجوم) كان هادئًا وطيبًا، وأنه انضم إلى الفصل الدراسي في الفترة الأخيرة".

وقال طالب في المدرسة لمحطة RTS الصربية: "رأيت أطفالًا يركضون من المدرسة وهم يصرخون، جاء أولياء أمور وهم في حالة من الذعر. وفي وقت لاحق سمعت دوي ثلاث طلقات".

وقال ميلان نيدليكوفيتش، عمدة منطقة وسط فراكار حيث تقع المدرسة، إن الأطباء يقاتلون لإنقاذ حياة المعلم.

وتعتبر عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة نسبيًا في صربيا التي لديها قوانين صارمة للغاية بشأن الأسلحة، لكن حيازة السلاح في البلاد تُعد من بين أعلى المعدلات في أوروبا.