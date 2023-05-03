غضب في زيمبابوي بسبب قصر ابنة الرئيس الراحل موغابي في دبي

شينغاي نيوكا

بي بي سي نيوز - هراري

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بونا موغابي مع زوجها في جنازة والدها عام 2019

تزعم أوراق قانونية في محكمة للنظر في دعوى طلاق ابنة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، أنها تمتلك 25 عقارا سكنيا من بينها قصرا في دبي بدولة الإمارات، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 80 مليون دولار، بحسب ما اطلعت عليه بي بي سي.

وتقدمت بونا موغابي، بطلب طلاق من زوجها الطيار السابق سيمبا موتساهوني تشيكور، في مارس/آذار الماضي.

ويريد تشيكور تقاسم الأصول التي يمتلكها كل منهما، والتي تشمل أيضا 21 مزرعة، كما يقول.

لم تعلق بونا موغابي بعد على هذه المزاعم الخاصة بممتلكاتها، لكنها ستكون قادرة على القيام بذلك (أمام المحكمة).

وقال مصدر مقرب من عائلة موغابي لبي بي سي، إن الرئيس السابق لم يكن لديه أي شيء باسمه عند وفاته، رغم أنه حصل على 10 ملايين جنيه إسترليني من الدولة كجزء من معاشه التقاعدي.

كما تساءل المصدر عما إذا كانت بونا موغابي تمتلك كل الأصول التي تحدث عنها شريكها السابق.

ورغم هذا فقد عبر مواطنون في زيمبابوي عن الصدمة والغضب من حجم الثروة التي تمتلكها ابنة واحدة فقط من أبناء الرئيس السابق.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، بونا في صورة مع والدها موغابي ووالدتها غريس، خلال احتفالات عيد ميلاد والدها الـ 91

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وبحسب أوراق الطلاق أيضا فإن بونا تمتلك مركبات فاخرة ومعدات زراعية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا.

يُزعم أن عائلة موغابي قد استحوذت على بعض المزارع البالغ عددها 21 مزرعة أثناء عملية تأميم مثيرة للجدل للمزارع المملوكة للبيض في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك على الرغم من قانون يسمح لكل مواطن بامتلاك مزرعة واحدة فقط.

يقول تشيكور، الذي يطالب أيضا بالحضانة المشتركة لأطفال الزوجين الثلاثة، إن الأصول المملومة لزوجته تم الحصول عليها بشكل منفرد ومشترك خلال زواجهما، من خلال الميراث والتبرعات من الرئيس الراحل مقابل العمل الذي تم القيام به نيابة عن الرئيس.

ويضيف أن الأصول التي ذكرها في أوراق الطلاق تمثل قطرة في محيط، مقارنة بالثروة التي تمتلكها زوجته بشكل مباشر.

وردا على ذلك، نفى جورج شارامبا، المتحدث باسم موغابي ويعمل الآن في مكتب الرئيس إيمرسون منانجاجوا، أن يكون الزوجان يمتلكان 21 مزرعة.

وكتب على تويتر "كل الأراضي الزراعية ملك للدولة ويستخدمها المزارعون بنظام التأجير".

وأضاف أنه لا ينبغي لأحد أن "يبني أي مواقف سياسية أو جدال حول ما يسمى بوجود 21 مزرعة يُزعم أنها مملوكة لبونا وزوجها المنفصل عنها".

ومن غير الواضح متى ستنتهي قضية الطلاق، التي تنظرها محكمة في العاصمة هراري.

تزوجت موغابي وتشيكور في حفل زفاف فخم في عام 2014، حضره العديد من رؤساء الدول الأفريقية وتم بثه على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي.

توفي الرئيس موغابي في عام 2019 عن عمر يناهز 95 عاما، دون أن يترك وصية. لكنه ترك زوجته غريس، وابنته بونا، وولدين وابنا من زوجته.