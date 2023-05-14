روسيا وأوكرانيا: فولوديمير زيلينسكي في برلين بعد تعهدات ألمانية بمساعدات عسكرية كبيرة

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يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وهي أول زيارة له لألمانيا منذ الغزو الروسي.

وتأتي الرحلة بعد يوم من إعلان ألمانيا أنها ستزود كييف بأسلحة تبلغ قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وسيتم منح الرئيس زيلينسكي جائزة شارلمان في وقت لاحق من يوم الأحد. وتُمنح الجائزة تقديرًا لمن يبذلون قصارى جهدهم لتعزيز الوحدة الأوروبية.

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة ونستون تشرشل والبابا فرانسيس وبيل كلينتون.

وغرد زيلينسكي عند وصوله إلى ألمانيا قائلا: "موجود بالفعل في برلين. أسلحة، حزمة قوية، دفاع جوي، إعادة إعمار، الاتحاد الأوروبي. حلف شمال الأطلسي، الأمن."

وكشفت ألمانيا يوم السبت عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية تقدمها لأوكرانيا حتى الآن.

وقالت برلين إنها ستزود كييف بما قيمته 2.7 مليار يورو (2.4 مليار جنيه إسترليني) من الأسلحة، بما في ذلك دبابات ليوبارد وأنظمة مضادة للطائرات.

وكشفت الحكومة الألمانية عن القليل من التفاصيل حول تحركات الرئيس زيلينسكي اليوم، لأسباب أمنية، وقد التقى بالفعل بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع المستشار أولاف شولتز في وقت لاحق.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الرئيس زيلينسكي سيتوجه بعد ظهر اليوم إلى مدينة آخن الغربية لحضور حفل جائزة شارلمان.

وكانت طائرة الرئيس الأوكراني قد صلت برفقة طائرتين مقاتلتين ألمانيتين.