المخدرات: المكسيك تقول إن "لديها دليلا" على تهريب الفنتانيل من الصين، وتطلب مساعدة بكين

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ارتفع معدل تهريب عقار الفنتانيل المخدر إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة

قال الرئيس المكسيكي إن لدى بلاده دليلا على وصول شحنات غير قانونية من عقار الفنتانيل، المخدر الأفيوني القوي، من الصين.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن حاوية تحتوي على عبوات مخدرات مُخبأة، تم اعتراضها في ميناء لازارو كارديناس على المحيط الهادئ.

وأكد "لدينا بالفعل دليل" مضيفا أنه سيطلب من الحكومة الصينية المساعدة في وقف الشحنات.

وتقول السلطات الأمريكية إن عقار الفنتانيل المخدر أصبح السبب الرئيسي للوفيات بالجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة.

وفي مارس/ آذار، قال الرئيس لوبيز أوبرادور إنه كتب إلى نظيره الصيني شي جينبينغ يطلب مساعدة الصين في مكافحة المخدرات، بعد أن حثه السياسيون الأمريكيون على القيام بذلك.

وصرح للصحفيين يوم الجمعة بأنه سيكرر هذا النداء لبكين: "بأسلوب في غاية الاحترام، سنرسل هذه المعلومات لتكرار الطلب بالمساعدة".

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وقال وزير البحرية المكسيكية رافائيل أوجيدا إن الحاوية التي تم اعتراضها في لازارو كارديناس، تحتوي على عبوات تزن 34-35 كغم ، وفيها آثار الفنتانيل والميثامفيتامين، مخبأة في صفائح الوقود.

وكانت الشحنة قد غادرت مدينة تشينغداو الصينية ومرت عبر بوسان في كوريا الجنوبية قبل أن تصل إلى المكسيك.

أقوى من الهيروين

يعد عقار الفنتانيل أقوى من مخدر الهيروين بما يصل إلى 50 ضعفا.

ففي الولايات المتحدة، يعد مخدر الفنتانيل أو المواد الأفيونية المماثلة، السبب في 67 في المئة من حالات الوفاة التي بلغت 107.375 في عام 2021، بسبب جرعات المخدرات الزائدة أو التسمم بها، وفق إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وتقول إدارة مكافحة المخدرات إن مخدرات الفنتانيل مرتبطة بوفيات الأمريكيين ممن هم دون سن الخمسين أكثر من الأسباب الأخرى للوفاة.

وتلقي السلطات الأمريكية باللوم على عصابات المخدرات المكسيكية، في توفير الفنتانيل للمستخدمين في أنحاء الولايات المتحدة.

في الشهر الماضي، اتهمت السلطات الأمريكية ثلاثة أبناء لإمبراطور المخدرات "إل تشابو"، وهم أعضاء في كارتل سينالوا أكبر جماعة إجرامية لتجارة المخدرات في المكسيك، بتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، لكن واحدًا منهم فقط ظل رهن الاحتجاز.

ويقضي والدهم خواكين "إل تشابو" غوزمان عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس لوبيز أوبرادور إن الفنتانيل لا يُنتَج في المكسيك، بل تشتريه عصابات المخدرات من الموردين في آسيا.

وفي الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "لا يوجد ما يسمى بالتهريب غير القانوني للفنتانيل بين الصين والمكسيك".

وأضافت أن "المكسيك لم تُخطر الصين بمصادرة مركبات الفنتانيل التي يزعم وصولها من الصين"، حيث تخضع الأدوية المدرجة في جدول المخدرات لقيود رسمية مختلفة.