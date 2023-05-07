الولايات المتحدة: مقتل ثمانية أشخاص برصاص مسلح في مجمع تجاري بولاية تكساس

روبرت غرينال ولورنس بيتر

بي بي سي نيوز

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، المشهد في آلن بريميوم أوتلاتس حيث قامت الشرطة بتأمين المنطقة

قالت خدمات الطوارئ الأمريكية إن مسلحا أطلق النار وقتل ثمانية أشخاص، كانوا يتسوقون في مركز تجاري شمال دالاس بولاية تكساس.

تم إجلاء مئات الأشخاص من مركز آلن بريميوم آوتلاتس، بينما قتل ضابط شرطة المسلح بعد سماعه طلقات نارية.

وورد أن بعض الضحايا هم من الأطفال. يعالج ما لا يقل عن سبعة أشخاص في المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وقال جوناثان بويد رئيس قسم الإطفاء في آلن، إن سبعة أشخاص من بينهم المسلح أعلن عن وفاتهم في مكان الحادث، وتوفي اثنان في وقت لاحق بالمستشفى.

وقال بريان هارفي قائد شرطة آلن إن ضابط شرطة في المركز التجاري "سمع طلقات نارية وتوجه إلى مكان الأعيرة النارية واشتبك مع المشتبه به وأرداه قتيلاً".

تتراوح أعمار الضحايا بين 5 و51، بحسب متحدث باسم المستشفى.

ووصف بعض الشهود المسلح بأنه كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل وملابس قتالية. تظهر اللقطات التي تم التقاطها بعد مقتل المسلح، بندقية من طراز أر-15 ملقاة بالقرب من جسده.

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ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار بأنه "مأساة لا توصف"، وقال إن الولاية مستعدة لتقديم أي مساعدة للسلطات المحلية.

طلبت الشرطة الأمريكية من الذين التقطوا مقطع فيديو في مكان الحادث، الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي، أثناء جمع الأدلة.

ندّد الرئيس جو بايدن يوم الأحد بـ "أعمال العنف الحمقاء"، وأمر برفع الأعلام الأمريكية فوق المباني الفيدرالية والمواقع العسكرية والسفارات الأمريكية، حتى غروب الشمس يوم الخميس.

كما دعا الكونغرس مرة أخرى إلى حظر الأسلحة الهجومية والمخازن ذات السعة العالية.

وقال بايدن:"الكثير من العائلات لديها كراسي فارغة على موائد العشاء.. تغريد الأفكار والصلوات لا تكفي".

قال أحد الشهود:"سمعت صوت إطلاق 10 رصاصات، ثم خمسة عشر طلقة أخرى، رأينا رجلاً يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وسترة واقية، يطلق النار على الناس".

وأظهر مقطع فيديو من الحادثة أشخاصا يركضون بحثاً عن مخبأ عبر ساحة انتظار للسيارات مع انطلاق مجموعة من الطلقات.

يبلغ عدد سكان آلن حوالى 105 آلاف نسمة وتقع على بعد 32 كم شمال وسط دالاس.

يسمح لمعظم البالغين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أكثر في تكساس بحمل مسدس دون ترخيص، ما لم يكن لديهم سجل جرمي سابق. بالإضافة إلى ذلك، هناك قيود قليلة على حيازة البنادق.

ويسيطر الجمهوريون على الهيئة التشريعية لولاية تكساس.

وقع ما لا يقل عن 198 عملية إطلاق نار جماعي قُتل أو جُرح خلالها أربعة أشخاص أو أكثر خلال هذا العام في الولايات المتحدة، وفقا لأرشيف العنف المسلح.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، متسوقون يغادرون المركز التجاري

قال شاهد عيان في المركز التجاري، إنه سمع طلقات نارية عندما كان يتسوق. وأضاف:"عندما سُمح للناس بمغادرة المركز التجاري، رأينا الجثث في الخارج".

ووصف كين فولك عمدة آلن ذلك بأنه "يوم مأساوي" للمدينة. وقال على موقع المدينة على الإنترنت "آلن مدينة فخورة وآمنة، ما يجعل أعمال العنف الحمقاء اليوم أكثر صدمة".

"رغم ذلك، أود أن أثني على إدارات الشرطة والإطفاء لدينا لاستجابتها السريعة. تدريبهم الشامل على عدم التردد في التحرك نحو التهديد من المحتمل أن ينقذ المزيد من الأرواح اليوم".

وغرّد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، جون كورنين، بأنه "حزين على مجتمع آلن" وأشاد بالاستجابة السريعة من "جميع المشاركين في الرد على الحادث المروع الذي وقع بعد ظهر هذا اليوم".