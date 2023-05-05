الانتخابات البريطانية: العمال والديمقراطيون الأحرار يحققون مكاسب على حساب المحافظين

5 مايو/ أيار 2023، 12:00 GMT

التعليق على الصورة، يستمر على مدار اليوم الجمعة، إعلان نتائج الانتخابات المحلية في إنجلترا

تشير النتائج المبكرة لانتخابات المحليات في إنجلترا إلى تحقيق حزبَي العمال والديمقراطيين الأحرار مكاسب بمجالس رئيسية على حساب حزب المحافظين الحاكم.

وسيطر العمال في دوائر بليموث وميدواي وستوك-أون-ترينت. وكانت الدائرة الأخيرة في السابق معقِلا للعمال قبل أن تشهد فوز أعضاء برلمانيين محافظين في انتخابات 2019 العامة.

وفاز الديمقراطيون الأحرار في كل من وندسور وميدينهيد - اللتين تعدّان من الدوائر التقليدية للمحافظين.

وتشير النتائج الأولية إلى فقدان المحافظين الأغلبية المطلقة في عشرة مجالس.

وعلى مدار الليل، لم يتم فرز سوى عدد قليل من المجالس، على أن معظم النتائج سيجري فرزها وإعلان نتائجها تِباعا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتعَدّ هذه الانتخابات أوّل اختبار كبير لشعبية ريشي سوناك الانتخابية منذ أن أصبح رئيساً للوزراء.

وجرى السباق، الذي أغلق أبوابه يوم الخميس، على أكثر من ثمانية آلاف مقعد في 230 مجلسا، وأربعة عُمَد، في أنحاء إنجلترا.

وأقرّ المحافظون بخيبة أمل حيال النتائج المبكرة، لكنهم في الوقت ذاته أكدوا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن سوى عن 25 في المائة فقط من المجالس.

وبدا القلق واضحا على كثير من المحافظين إزاء تلك النتائج، التي وصفوها بأنها تنبيه ودعوة لليقظة.

التعليق على الصورة، تعَدّ هذه الانتخابات أوّل اختبار كبير لشعبية ريشي سوناك الانتخابية منذ أن أصبح رئيسا للوزراء

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وأعرب سوناك عن خيبة أمله إزاء خسارة مقاعد كانت للمحافظين، لكنه استدرك بأن حزبه يبلي بلاء حسنا في "معارك انتخابية رئيسية" مثل بيتربرة وساندويل وباسيتلو.

ويرى مراقبون في النتائج المبكرة لتلك الانتخابات أن "حزب العمال يحقق تقدما بخطى ثابتة إنْ لم يكن يكتسح".

وفي ذلك، يقول حزب العمال إنه يحقق تقدُّما جيدا في معارك رئيسية تُعدّ ضرورية لتأمين الفوز بانتخابات عامة.

وبدوره، سافر زعيم العمال السير كير ستارمر إلى ميدواي للاحتفال مع ناشطين محليين بفوز حزبه في مجلس كِنت.

وقال ستارمر لهؤلاء الناشطين العُماليين: "لقد فعلتم أكثر من المطلوب منكم".

وتابع ستارمر بالقول إن حزب العمال "على الطريق" للفوز بأغلبية في الانتخابات العامة المقبلة.

وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار السير إدوارد ديفي، لبي بي سي، إن الليلة الماضية شهدت "فتحاً جديدا" لحزبه.

ومن وندسور، حيث حقق الديمقراطيون الأحرار فوزا مستهدفا على حساب المحافظين، قال ديفي: "الديمقراطيون الأحرار هم أكبر الفائزين في الانتخابات المحلية لهذا العام".

ويأمل حزب الخضر في تأمين فوز صريح في دائرة ميد سوفولك، حيث ترى كارلا دنيير، الزعيمة المشاركة للحزب، أن الخُضر استفادوا من "تراجُع شعبية المحافظين والعمال".