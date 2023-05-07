بريطاني مجهول يفوز بثروة تتجاوز 46 مليون استرليني من يورو مليونز

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Alamy التعليق على الصورة، يورو مليونز أكدت وجود تذكرتين فائزتين أيضا، تم شراؤهما في سويسرا وفرنسا

ابتسم الحظ لبريطاني وفازت تذكرته بجائزة اليانصيب الوطني وحصل على 46.2 مليون جنيه إسترليني في سحب يورو مليونز، يوم الجمعة.

البريطاني المحظوظ هو واحد من ثلاثة فائزين حصلوا على حصة من الجائزة الكبرى البالغة 138 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب القائمين على الجائزة فإن هناك تذكرتين فائزتين أيضا، تم شراؤهما في سويسرا وفرنسا.

يجب أن يتم التحقق من صحة التذكرة الفائزة أولا، ثم يمكن للفائز أن يقرر ما إذا كان يريد نشرها للجمهور أم الإبقاء عليها سرية.

وإذا ما حصل هذا الشخص البريطاني على جائزته بالفعل، فسوف يصبح أحد أغنياء بريطانيا وسيتخطى المغني سام سميث، في قائمة الأغنياء بحسب تصنيف صنداى تايمز.

قال آندي كارتر، كبير مستشاري الفائزين في اليانصيب الوطني، إنه وفريقه سيركزون الآن على دعم حاملي التذكرة و"مساعدتهم على البدء في الاستمتاع بفوزهم الذي يغير حياتهم حقا".

وأصبح هذا البريطاني، مجهول الهوية حتى الآن، الفائز الأول بسحب يورو مليونز بريطانيا لعام 2023، وفقا لما ذكرته شركة كاميلوت التي تدير المسابقة.

مراهقة تحقق المعجزة

صدر الصورة، ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION التعليق على الصورة، قالت جولييت لامور إنها تريد استثمار أموال الجائزة الكبرى بعناية

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شهد فبراير/ شباط الماضي، أول حالة نادرة للفوز باليانصيب، عندما حققت مراهقة كندية المعجزة وفازت بجائزة مالية ضخمة في أول مشاركة لها ومن بطاقة يانصيب تشتريها في حياتها.

وحصلت جولييت لامور، 18 عاما، على الجائزة الكبرى في اليانصيب في محاولتها الأولى لتحقق 48 مليون دولار كندي (35.8 مليون دولار أمريكي)، لتصبح أصغر كندية تفوز بهذه الجائزة الضخمة على الإطلاق.

وقالت جولييت، وهي من مدينة "سولت سانت ماري" بمقاطعة أونتاريو، إنها نسيت كل شيء عن تذكرة اليانصيب، حتى علمت بأن شخصًا ما من مسقط رأسها قد فاز بسحب 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعندما سعت للتحقق من تذكرتها من خلال تطبيق هاتفي، بدأت أغنية "Big Winner" بالظهور على الشاشة.

كان أكبر فوز في العام الماضي 195 مليون جنيه إسترليني، وفاز بها شخص كان لديه بطاقة فائزة ولم يكشف عن هويته حتى الآن.

تم الفوز بست جوائز كبرى من جوائز يورو مليونز في بريطانيا في عام 2022، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من 820 مليون جنيه إسترليني.

وكان هناك 15 شخصا فازوا بجوائز تتخطى 100 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا، ، منذ إطلاق يورو مليونز عام 2004.

صدر الصورة، MASSACHUSETTS STATE LOTTER التعليق على الصورة، اختار روبرتس أرقامه التي فازت من أرقام في تاريخه الشخصي

فوز ست مرات

ومن أكبر المفاجآت التي حدثت في مسابقات اليانصيب، كانت قصة أمريكي فاز ست مرات بعد أن اتبع حدسه واختار تذاكر كانت كلها رابحة.

وكان العجوز الأمريكي يدعى روبرتس، وهو أحد المحاربين القدماء الأمريكيين في فيتنام، قد دخل متجر بيع كحول في ماساشوستس في يوم بارد من أيام ديسمبر/كانون أول 2022، ليشتري تذكرة يانصيب، كما كان يفعل على مدى 20 عاما.

وكشف عن أن صوت داخلي قال له: "لا تشتر تذكرة واحدة، بل ست تذاكر. واختر نفس الأرقام في التذاكر الست".

وكانت المفاجأة أن حالفه الحظ، وفازت كل تذكرة بحوالي 390 ألف دولار لكل منها.

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