حريق في منجم للذهب في بيرو يودي بحياة 27 شخصا

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Facebook التعليق على الصورة، شوهدت ألسنة النيران على جانب تل في منطقة أريكيبا جنوبي بيرو

لقي ما لا يقل عن 27 شخصا مصرعهم في حريق بمنجم للذهب في دولة بيرو، في أسوأ حادث تعدين في البلاد منذ عقود.

وقال مسؤولون إنه تم إنقاذ شخصين من الحريق، لكن من غير المتوقع العثور على ناجين آخرين.

ويُعتقد أن خللا كهربائيا تسبب في اندلاع حريق داخل منجم "لا إسبيرانزا" في منطقة "أريكيبا"، جنوبي ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وتوجه نحو 30 ضابطا متخصصا إلى مكان الحادث لتأمين المنجم نفسه قبل البدء في جهود الإنقاذ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من وسائل إعلام محلية ألسنة اللهب والدخان، تتصاعد من موقع على جانب التل يوم السبت.

ويُعتقد أن عمال المناجم كانوا يعملون على عمق لا يقل عن 80 إلى 100 متر تحت السطح، عندما اندلع الحريق.

وقالت الحكومة الإقليمية، في بيان، إن أقرب مركز للشرطة كان على بعد حوالي 90 دقيقة من موقع المنجم النائي، الذي يبعد أيضا عن أقرب مدينة عدة ساعات، ما يعقد جهود الاستجابة للطوارئ.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" البيروفية أن أقارب عمال المناجم المفقودين وصلوا إلى مكان الحادث صباح الأحد، لكن تم منعهم من الوصول إلى الموقع.

ولم تعلق شركة التعدين نفسها، وهي شركة صغيرة تسمى يانيكيوا، بعد على الكارثة.

وتعد دولة بيرو واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، حيث تنتج أكثر من 100 طن سنويا أو ما يعادل 4 في المئة من الناتج السنوي العالمي بأكمله.