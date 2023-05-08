روسيا وأوكرانيا: موسكو تشن موجة قصف جوي وصاروخي جديدة على كييف ومدن أخرى

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أوكرانيا تقول إنها دمرت عددا من الطائرات المسيرة.

شنت روسيا موجة أخرى من الضربات الصاروخية وقصف الطائرات المسيرة على أوكرانيا، وضربت العاصمة كييف ومدنا أخرى.

وقال مسؤولون في العاصمة إن خمسة أشخاص أصيبوا، بعضهم بسبب حطام طائرة مسيرة.

وأضرمت النيران في أحد المستودعات في مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية.

وتتزامن تلك الهجمات مع استعدادات روسيا للاحتفال بيوم النصر غدا الثلاثاء - وهو الاحتفال السنوي في البلاد إحياء لهزيمة ألمانيا النازية في عام 1945.

وهذا هو رابع هجوم تشنه روسيا على كييف خلال ثمانية أيام. وبدأ إنذار الغارات الجوية قبل منتصف الليل، واستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وسمع دوي انفجارات في المدينة حيث قال مسؤولون إن السلطات فعلت أنظمة دفاعها الجوي.

وقال الجيش الأوكراني إنه دمر جميع الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع، بحسب قوله، وكان عددها 35 طائرة أطلقتها روسيا على أهداف مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

واستهدف القصف مدن خاركيف، وخيرسون، وميكولايف.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جنود أوكرانيون يستعدون للقتال.

وكثفت روسيا هجماتها في الأسابيع الأخيرة، قبل شن هجوم أوكراني طال انتظاره، من أجل استعادة الأراضي المحتلة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديثها اليومي إن: روسيا "شنت 16 هجوما صاروخيا الليلة الماضية، لا سيما على مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا".

وأضافت أن روسيا أطلقت أمس 61 غارة جوية وشنت 52 هجوما من أنظمة إطلاق الصواريخ الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أفراد الإطفاء يحاولون مكافحة حريق في مستودع.

وقالت: "لسوء الحظ، سقط قتلى وجرحى من المدنيين، وتضررت المباني الشاهقة والمنازل الخاصة، وغير ذلك من البنى التحتية المدنية".