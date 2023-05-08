امرأة استرالية تبقى 5 أيام على قيد الحياة بفضل الحلوى والنبيذ

جورج رايت

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، victoria police twitter التعليق على الصورة، فرق الإنقاذ عثرت عليها بفضل طائرة البحث

نجت امرأة، تبلغ من العمر 48 عاما، بعد أن علقت 5 أيام في الغابات الأسترالية، بفضل الحلوى وزجاجة نبيذ.

وخرجت ليليان إيب، الأحد، في رحلة قصيرة إلى غابات ولاية فيكتوريا الكثيفة.

ولكنها ضلت الطريق، فلم تجد مخرجا، كما علقت سيارتها في الوحل.

وأخذت ليليان زجاجة النبيذ معها هدية، لأنها لا تشرب النبيذ.

وبعد 5 ليال، عثرت فرق الطوارئ عليها الجمعة، عندما حلقت طائرة البحث فوق المكان الذي كانت فيه.

وقالت ليليان لقناة التاسعة الأسترالية الإخبارية: "أول ما خطر على بالي هو الماء وسيجارة. والحمد لله أن الشرطي كانت معه سيجارة".

"ظننت أنني سأموت هناك. جسمي انهار تماما الجمعة. وكنت على وشك الاستسلام".

ولأنها فقدت الأمل في النجاة، كتبت رسالة إلى عائلتها تقول لهم فيها إنها تحبهم.

وقالت شرطة فيكتوريا إن فرق الإنقاذ عثرت على ليليان على بعد 60 كيلومترا من أقرب بلدة. وبسبب مشاكل صحية لم تكن قادرة على المشي فبقيت في سيارتها.

ولم يكن معها إلا بعض الحلوى.

وأفاد قائد شرطة وودونغا، مارتن توربي، إن "السائل الوحيد الذي كان مع ليليان، وهي لا تشرب النبيذ، زجاجة نبيذ أخذتها هدية لأمها، فتناولتها".

وأضاف أنها تصرفت بحكمة لأنها بقيت في السيارة ولم تغامر في الأدغال، وهو ما مكن الشرطة من العثور عليها.