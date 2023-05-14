روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يقول إن كييف لا تهاجم الأراضي الروسية

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ليس لديها خطط لضرب أهداف في روسيا وذلك في الوقت الذي حصلت فيه كييف على حزمة مساعدات دفاعية كبيرة جديدة.

وقال زيلينسكي بعد محادثات في برلين مع المستشار أولاف شولتز "نحن لا نهاجم الأراضي الروسية".

وأضاف زيلينسكي: "نحن نستعد لهجوم مضاد لإنهاء احتلال الأراضي التي تم احتلالها بشكل غير شرعي".

وتعهد شولز بدعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا"، ووعد بتقديم أسلحة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.4 مليار جنيه إسترليني).

ويشمل ذلك دبابات ليوبارد الألمانية المتقدمة والمزيد من الأنظمة المضادة للطائرات للدفاع عن أوكرانيا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

ووصف زيلينسكي الدفعة الجديدة بأنها "الأكبر منذ بداية العدوان واسع النطاق" من جانب روسيا في فبراير/شباط 2022.

وقالت جيني هيل، مراسلة بي بي سي في برلين، إن الحرب "غيرت موقف ألمانيا تجاه أوكرانيا، حيث انتقلت من ترددها إزاء إمداد لمعدات العسكرية إلى مضاعفة مساهمتها بين عشية وضحاها".

وتتهم روسيا أوكرانيا بضرب أهداف متكررة داخل روسيا، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيرة على الكرملين في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

وتنفي أوكرانيا هذه الاتهامات، وتؤكد أيضًا أن لها حقًا مشروعًا في استخدام القوة وغيرها من الوسائل لتحرير أراضيها الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية بشكل كامل. وتشمل هذه أربع مناطق في الجنوب والشرق، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وفي وقت لاحق الأحد، سافر الرئيس زيلينسكي إلى مدينة آخن الغربية لتسلم جائزة شارلمان المرموقة التي مُنحت هذا العام له وللشعب الأوكراني. وحصل على الجائزة للجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في حفل توزيع الجوائز: "تجسد أوكرانيا كل ما تحيا الفكرة الأوروبية من أجله: شجاعة القناعات، والنضال من أجل القيم والحرية، والالتزام بالسلام والوحدة".

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة ونستون تشرشل والبابا فرانسيس وبيل كلينتون.

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