عمران خان: اعتقال رئيس الوزراء السابق أمام محكمة في باكستان

قبل ساعة واحدة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، شاهد عملية إلقاء القبض المثيرة على رئيس الوزراء الباكستاني السابق

ألقي القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد.

وكان خان يمثل أمام المحكمة بتهم فساد، التي يقول إنها ذات دوافع سياسية.

وأظهرت لقطات مصورة، قوات شبه عسكرية، في ناقلات جند مدرعة وهي تعتقل خان بعد دخوله مجمع المحكمة قبل أن يقتاده بعيداً.

وقد أطيح به من منصبه كرئيس للوزراء في أبريل/نيسان من العام الماضي ويطالب بحملة لإجراء انتخابات مبكرة منذ ذلك الحين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام.

وتم رفع عشرات القضايا ضد خان منذ الإطاحة به من السلطة. وحاولت قوات الأمن اعتقاله في عدة مناسبات سابقة في مقر إقامته في لاهور، لكن أنصاره منعوا ذلك.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نجا من هجوم مسلح على موكبه أثناء قيامه بمسيرة احتجاجية.

وحذره الجيش يوم الاثنين من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعد أن اتهم مرة أخرى ضابطاً كبيراً بالتخطيط لقتله.