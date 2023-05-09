دونالد ترامب: هيئة محلفين في نيويورك تدين ترامب بالتحرش الجنسي في قضية الكاتبة جين كارول

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حملت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك الثلاثاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المسؤولية عن تحرش جنسي بالكاتبة جين كارول في تسعينيات القرن الماضي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء، 6 رجال و3 نساء، خلصت إلى أن ترامب لم يغتصب كارول، لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.

وادعت كارول أن ترامب تحرش بها جنسيا في غرفة تبديل ملابس في محل تجاري فخم في نيويورك منتصف التسعينيات، ثم شوه سمعتها بعد ذلك عندما غرد على تويتر عام 2020 قائلا إنها ليست من النوع الذي يستهويه.

وقد نفى ترامب التهم الموجهة إليه بشكل كامل، ورفض حضور إجراءات التحقيق والاستماع.

وفي أول تعليق له، ندد ترامب بما وصفه بـ"حكم قضائي مخز" وكتب قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي إنه لا يعرف الكاتبة والصحفية السابقة اي جين كارول التي تتّهمه في القضية باغتصابها والتشهير بها.