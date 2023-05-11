الانتخابات الرئاسية التركية 2023: انسحاب المرشح محرم إنجه من السباق بشكل مفاجئ

بول كيربي

أنقرة

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، MEMLEKET PARTY

أعلن محرم إنجه الانسحاب من الانتخابات الرئاسية التركية، قبل 3 أيام فقط من موعدها المقرر، الأحد المقبل، وهي الانتخابات التي تشكل أكبر تحد سياسي في البلاد منذ عقود.

وكان إنجه تحت ضغوط كبيرة، بسبب الاتهامات بالتسبب في انقسام أصوات المعارضة، التي ترى أنها بصدد أكبر فرصة للفوز على رئيس البلاد رجب طيب إردوغان.

وقال إنجه في مؤتمر صحفي "أعلن انسحابي من الترشح"، معتبرا أن الصور المزيفة ذات الطابع الجنسي التي استهدفته كانت من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ قراره.

واعتبر إنجه أنه ولمدة 45 يوما كان يواجه ضغوطا شديدة، ومحاولات اغتيال سياسية، وتشويه سمعة، وفشلت السلطات التركية في الدفاع عنه، أمامها.

وقال: "اتهامات باطلة، ومقاطع مصورة مزيفة، لقد استخدموا مقطعا من موقع جنسي إسرائيلي وأضافوا وجهي إليه".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

وأضاف: "لسوء الحظ قام بعض الأشخاص في تركيا بمشاركة المقطع مع أصدقائهم، معتبرين أنفسهم من صفوف المعارضة المزعومة"، وأنه لا يرغب في أن يوجه إليه التأنيب من جانب أقطاب المعارضة، في حال خسارة الانتخابات.

ويعزز قرار إنجه موقف مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، في مواجهة إردوغان الذي لم يعرف الخسارة في الانتخابات المختلفة التي خاضها في تركيا منذ نحو 20 عاما، رغم أنها تشهد معدلات تضخم كبيرة بلغت 44 بالمائة.

وطالت انتقادات إردوغان بسبب سياسته في مواجهة الزلزال الضخم المزدوج الذي ضرب البلاد قبل أشهر، وتسبب في مقتل أكثر من 50 ألف في 11 محافظة تركية.

ويدعم كليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عاما تحالف من ستة أحزاب، وبلغت نسب تأييده في استطلاعات الرأي، نحو 49 في المائة من أصوات العينات.

ويأمل انصار المعارضة أن يتجه غالبية المؤيدين لإنجه للتصويت لصالح كليجدار أوغلو، بحيث يتمكن من حسم الانتخابات في الجولة الأولى.

وفي حال لم يحصد أي مرشح أكثر من نصف أصوات الناخبين في الجولة الأولى، سيتم إجراء جولة إعادة بين أعلى مرشحين حصدا للأصوات، خلال أسبوع.