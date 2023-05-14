الحرب في أوكرانيا: ما تداعيات وصول ترامب الى البيت الأبيض على الصراع؟

أنتوني زورتشر

مراسل بي بي سي - شمال أمريكا

قبل 12 دقيقة

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عبر مسيرة حياته السياسية القصيرة لكن الحافلة بالأحداث، أظهر دونالد ترامب ميلاً للتعاطف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.فخلال القمة الروسية الأمريكية لعام 2018 في فنلندا ، على سبيل المثال ، تجاهل رأي أجهزة المخابرات الأمريكية واختار تصديق نفي بوتين تدخل بلاده في انتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض من المرجح أن يصبح هذا الموقف الأكثر إيجابية تجاه روسيا والذي يتردد صداه لدى قطاع كبير من قاعدة الحزب الجمهوري وبعض أعضاء الحزب في الكونغرس، قوة دافعة في السياسة الأمريكية.وقد أكد ذلك خلال استضافته من قبل قناة سي إن إن الأمريكية هذا الأسبوع ذلك حيث برزت أدلة متزايدة تؤكد ما يذهب إليه أولئك الذين يتهمونه بالارتياح لبوتين.وقال ترامب إنه يمكن أن ينهي الحرب في غضون 24 ساعة لكنه لم يذكر كيف. ورفض الكشف ما إذا كان يريد أن تنتصر أوكرانيا واشتكى من تكلفة المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، قائلاً: "ليست لدينا ذخيرة لأنفسنا ونتبرع بالكثير منها" متهمًا الدول الأوروبية بعدم المساهمة بالقدر الكافي.في حين وافق الكونغرس الأمريكي على مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا يتم تقديمها وفق برنامج زمني طويل، لكن كرئيس يمكن لترامب استخدام سلطته التنفيذية لإبطاء أو حتى إيقاف هذا الدعم.لقد فعل ذلك سابقاً عندما كان يتولى الرئاسية حيث اوقف بعض المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس.سارع بعض زملائه الجمهوريين إلى إدانة تصريحاته، لكن من الممكن أو حتى من المحتمل أنه إذا تم انتخاب ترامب، فإن دعم الولايات المتحدة للمجهود الحربي قد يتوقف تماماً.

"تقدم باهت لبوتين يثير شبح حرب تدوم طويلا" - في التايمزفي أفضل الحالات فإن الدعم الكامل لأوكرانيا الذي اعتمدته الإدارة الحالية، إلى جانب جهودها الدبلوماسية المكثفة للحفاظ على جبهة موحدة مع الحلفاء الأوروبيين بشأن العقوبات المفروضة على روسيا سوف يتضاءل بشكل كبير على الأرجح.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، راجمة الصواريخ هايمارس في شرق أوكرانيا