قطار في النمسا يبث خطابا لهتلر عبر مكبرات الصوت

بيثاني بيل

بي بي سي نيوز، فيينا

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قطار السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية (OeBB)

شعر مسافرون كانوا يستقلون قطارا داخليا بين المدن في النمسا بحالة من الذهول؛ عندما سمعوا خطابا لأدولف هتلر تم تشغيله يوم أمس.

وبدلا من تشغيل الإعلانات العادية، فقد سُمع صوت حشد من الناس يهتف بعبارة تحية النصر النازية أو تحية هتلر المعروفة بـ "هايل هتلر" عبر نظام مكبرات الصوت في القطار.

وقال أحد العاملين هناك، إن العديد من الحوادث المشابهة لهذه الحادثة وقعت في الأيام الأخيرة.

كما قال أحد الركاب المتواجدين في محطة "بريغنز إلى فيينا" لـ بي بي سي إن جميع ركاب القطار "أصيبوا بصدمة تامة".

وقال ديفيد ستويغمولر، النائب عن حزب الخضر، إن خطاب الزعيم الألماني النازي تم تشغيله عبر جهاز اتصال داخلي قبل وقت قصير من وصول القطار، OEBB Railjet 661، إلى فيينا.

وأضاف ستويغمولر:" سمعنا 30 ثانية من خطاب هتلر، ثم سمعنا تحية النصر النازية سي هايل أو يعيش النصر".

وقال أيضا إن موظفي القطار لم يتمكنوا من إيقاف التسجيل ولا من تشغيل إعلاناتهم المعتادة. وأضاف أن "احد أفراد الطاقم كان مستاء للغاية".

وقالت شركة السكك الحديدية النمساوية "OEBB" في بيان أرسلته إلى بي بي سي:" ليس لنا علاقة إطلاقا بما نشر من تسجيلات صوتية داخل القطار".

وأضافت الشركة:" نفترض أن هذه التسجيلات بُثت من قبل أشخاص تواجدوا داخل القطار، إذ استخدموا أجهزة الاتصال الداخلي. لقد أبلغنا الشرطة عما حدث".

ومن الواضح أنه تم تقديم شكاوى ضد شخصين اثنين.

قال ستويغمولر إنه تلقى بريدا إلكترونيا من رجل كان على متن القطار مع سيدة عجوز نجت من معسكرات الاعتقال، واحتوى البريد الإلكتروني جملة "كانت تبكي".