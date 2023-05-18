بي بي سي تكشف أن حكومة بريطانيا لم تفرض غرامات بقيمة مليار استرليني على شركات أجنبية مخالفة

نيسون ستاليانو وهاريت أغرهولم وويل دالغرين

فريق بي بي سي للبيانات الصحفية

قبل 41 دقيقة

التعليق على الصورة، شركات تابعة لرومان أبراموفيتش، وسعيد غوتسيريف لم تتوائم مع القانون بعد

كشف تحليل أجرته بي بي سي، أن الحكومة البريطانية لم تفرض بعد غرامات بقيمة مليار استرليني، على شركات أجنبية تخرق قانون الشفافية.

وحسب القانون يجب تغريم الشركات الأجنبية التي تمتلك عقارات في بريطانيا، 2500 استرليني يوميا، حتى تقوم بإعلان مالكيها.

وحتى الآن لم تقم آلاف الشركات بالتوافق مع القانون، وبينها شركات مرتبطة بأبناء الطبقة الأوليغاركية الروسية، مثل رومان أبراموفيتش، لكنها لم تتعرض لأي غرامات.

من جانبها أكدت الحكومة البريطانية أنها تقوم حاليا بتنسيق ملفات كاملة لكل شركة على حدة.

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وجاء قانون الشفافية ضمن قانون جرائم الممارسات التجارية، والاقتصادية، الذي صدر مطلع العام الماضي، بعد أيام من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، واعتبرت الحكومة أنه سيسهم في كشف هوية مالكي العقارات في بريطانيا، ووقف المجرمين الأجانب من استخدام سوق العقارات في البلاد لغسل أموالهم.

ورغم أن غالبية الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، قد أرسلت أوراقها انصياعا للقانون، إلا أن نحو 5 آلاف شركة، تمتلك عقارات في انجلترا وويلز، لم ترسل أي اوراق بعد مرور نحو 3 أشهر من الحد الأقصى الذي حدده القانون، رغم أن الحكومة تعتقد أن العدد قد يكون أقل من ذلك بعد بيع بعض الشركات العقارات الخاصة بها، أو تحويل ملكيتها.

لكن حتى لو استقر العدد عند 4 آلاف شركة، فإن ذلك يعني أن قيمة الغرامات قد تتعدى 10 ملايين استرليني يوميا، حال فرضها عند الحد الأقصى، بإجمالي يتعدى مليار استرليني، منذ انتهاء المهلة القانونية.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة إنها تجهز لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الشركات المخالفة، مضيفا أن بريطانيا هي الدولة الأولى في العالم "التي تتخذ هذا النوع من الإجراءات الصارمة، لمواجهة غسيل الأموال، باستخدام الأملاك العقارية، ما جعل الشركات المخالفة تعاني بالفعل بسبب عدم قدرتها على شراء عقارات جديدة، أو بيع العقارات المخالفة، ما يقطع إمداداتها المالية".

ورغم ذلك تعترف الحكومة البريطانية بنفسها بصعوبة تحديد الشركات التي يمتلكها مقربون من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وعندما أعلنت الخارجية عقوبات إضافية الشهر الماضي، ضد الشخصيات التي دعمت روسيا في مواجهة العقوبات الغربية، وبينها أبراموفيتش، سارع هؤلاء إلى "إخفاء أموالهم وثرواتهم" بمساعدة وسطاء، خارج البلاد، وشركات أخرى تابعة لأقاربهم.

التعليق على الصورة، عقار يمتلكه أبراموفيتش غربي لندن

وهناك عقار في غربي لندن مكون من 15 غرفة، معروف بأنه مملوك لأبراموفيتش، كما قدمت أوراق اعتماد له إلى الحكومة باسمه، تم شراؤه عام 2011، مقابل 90 مليون استرليني بواسطة شركة مقرها قبرص، ويبدو أنها إحدى الشركات المخالفة التي لم تعلن عن أسماء ملاكها.

وكذلك هناك عقار آخر في مجمع سكني كشفت أوراق باندورا، أنه مملوك للثري الروسي، سعيد غوتسيريف، الذي كان عرضة للعقوبات عام 2022، واشتراه باستخدام شركة أجنبية، لا يبدو أنها أرسلت أسماء مالكيها أيضا، ولم يرد أبراموفيتش أو غوتسيريف على طلب بي بي سي بالتعليق.

وكذلك توجد شركات أخرى تمتلك عقارات في بريطانيا، ولها علاقات بملياردير التعدين، والطاقة الروسي، أوليغ دريباسكا، والذي ذكر اسمه في جلسة استماع في محكمة ضمن قضية متعلقة بملكية قصر ضخم في منطقة ساري قرب لندن، وشقة ضخمة في ميدان بلغرافيا في لندن.

التعليق على الصورة، متظاهرون اقتحموا أحد العقارات التي يمتلكها ثري روسي في لندن عام 2022

وعندما اقتحم متظاهرون موالون لأوكرانيا الشقة في بلغرافيا العام الماضي، قال متحدث باسم الملياردير الروسي، إن العقار مملوك لأحد أقاربه، كما قال متحدث آخر باسمه لبي بي سي بعد طلبها التعليق على ملكية الملياردير لشركات أجنبية تمتلك عقارات في بريطانيا قال المتحدث إن "كل هذه العقارات ليست مملوكة لدريباسكا".

ووجد تحقيق أجرته بي بي سي ومنظمة الشفافية العالمية، في فبراير/ شباط، أنه رغم قانون الشفافية الأخير في بريطانيا، هناك 50 ألف عقار في البلاد لا يُعرف مالكوها على وجه اليقين.

ويضم ذلك عددا من الشركات التي إما تجاهلت القانون كليا أو أرسلت معلومات بشكل يجعل تتبع مالكيها أو المستفيدين منها أمرا أكثر صعوبة.