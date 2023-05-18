تنظيم الدولة: السجن المؤبد 10 مرات لمهاجم شاحنة نيويورك

شون سيدون

بي بي سي نيوز

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، ST CHARLES COUNTY POLICE DEPT التعليق على الصورة، سيفولو سايبوف مواطن أوزبكستاني، يبلغ من العمر الآن 35 عاما

أبلغت المحكمة المهاجم الذي يقف وراء الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في نيويورك منذ 11 سبتمبر، وأحد مؤيدي تنظيم الدولة، أنه سيقضي عدة أحكام بالسجن مدى الحياة، وسيموت في السجن.

وقتل سيفولو سايبوف ثمانية أشخاص عندما قاد شاحنة مقتحما مارة وراكبي دراجات في أحد شوارع مانهاتن في عام 2017.

وحُكم عليه بـ10 أحكام بالسجن المؤبد - ثمانية منها متتالية - إضافة إلى 260 عاما، ولن يُطلق سراحه أبدا.

وقالت المحكمة له خلال الحكم عليه إنه "دمر العديد من الأرواح" - لكنه لم يظهر أي بادرة على الندم أثناء المحاكمة.

وواجه سايبوف عائلات الضحايا والناجين في المحكمة، حيث أشار القاضي إلى "طبيعته غير النادمة" أثناء النطق بالحكم يوم الأربعاء.

واستخدم المواطن الأوزبكستاني، البالغ من العمر الآن 35 عاما، شاحنة مستأجرة لمهاجمة راكبي الدراجات والمشاة بشكل عشوائي في ويست سايد، بوسط مانهاتن مساء عيد الهالوين 2017.

وصاح باللغة العربية "الله أكبر"، وأطلقت عليه الشرطة النار عند خروجه من السيارة. وكان يأمل في أن يكسبه ما ارتكبه من فظاعة عضوية التنظيم، بحسب ما قيل في جلسة استماع سابقة.

ومن المتوقع أن يحتجز في سجن "سوبرماكس" شديد الحراسة في كولورادو، حيث يقضي النزلاء ما يصل إلى 23 ساعة في اليوم في زنازينهم.

وقالت مونيكا ميسيو، والدة الضحية نيكولاس كليفز، في قاعة المحكمة: "أشعر بالاشمئزاز لأنه مازال حيا، يستيقظ كل يوم بينما لا يفعل ابني ذلك."

وأضافت: "إن همجيته وقسوته تملؤني بالغضب".

التعليق على الصورة، تقول الشرطة إن المشتبه به كان يحاول الهرب من نقطة تفتيش

وقالت راشيل فارن، التي نجت من الهجوم، إنها قد تسامح سايبوف على تأثير الهجوم عليها، لكنها لا يمكن أن تسامحه عن المعاناة التي سببها للآخرين الذين حضروا للاستماع إلى الحكم.

وأضافت: "عندما أنظر حول الغرفة، وعندما أفكر في كل الآلام التي سببتها، لا أستطيع أن أغفر لك. هذا أمر بينك وبين الله".

وكان خمسة من القتلى سائحين من الأرجنتين، كما توفيت بلجيكية تبلغ من العمر 31 عاما كانت تزور المدينة.

وقُتل أمريكيان، أحدهما موظف مالي يبلغ من العمر 32 عاما، والآخر مهندس برمجيات يبلغ من العمر 23 عاما، وأصيب 12 آخرون.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، فيرنون بروديريك، إن جرائم سايبوف جديرة بالملاحظة "من حيث تأثيرها في الضحايا والطبيعة المطلقة غير النادمة للمدعى عليه".

وكرر سايبوف في كلمته أمام المحكمة قبل النطق بالحكم مدح التنظيم الإرهابي، وأشار إلى عدم تأثره بالشهادات التي سمعها.