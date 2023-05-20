صادق خان "يعاني اضطراب ما بعد الصدمة" بعد تلقيه تهديدات بالقتل

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، يقول صادق خان إنه لا يريد أن يشعر الناس بالأسف تجاهه

تحدث عمدة لندن، صادق خان، عن تأثير تلقيه تهديدات بالقتل بشكل منتظم على صحته النفسية.

وقال السيد خان لصحيفة الغارديان إن التعامل مع هذه التهديدات وتداعيات الأحداث الصادمة، مثل الهجمات الإرهابية، كان له تأثير "تراكمي".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، قال العمدة: "بلا شك. أفضل أصدقائي طبيب ونتحدث معا عنه (الاضطراب)".

وقال متحدث باسم السيد خان لبي بي سي: "يسعى رئيس البلدية إلى تحدي وصمة العار المتعلقة بالصحة النفسية".

وأضاف المتحدث: "من خلال التحدث بصراحة عن تجاربه الخاصة وتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه، فإنه يُذَّكر سكان لندن بأنهم ليسوا وحدهم أبدا".

"الصحة النفسية هشة"

في حديثه إلى صحيفة الغارديان حول تدهور صحته النفسية بعد التهديدات بالقتل والكوارث والهجمات الإرهابية، اعترف السيد خان: "لقد فقدت حيويتي. لم يكن لديّ وضوح في التفكير. لم أكن متألقا للغاية. لم أكن ألهم فريقي".

"لقد أمضيت الكثير من الوقت مع العائلات الثكلى، وهذا له تأثير على صحتك النفسية. لقد حصلت على مساعدة في فهم اضطراب ما بعد الصدمة".

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"الصحة النفسية تكون هشة إذا لم يتم الاعتناء بها. ولا ينبغي أن أخاف من الحديث عنها."

وأضاف: "أنا لا أقارن ما أعانيه ببعض الأشياء التي يمر بها الناس".

وقال السيد خان البالغ من العمر 52 عاما: "بصفتي محاميا، كان موكلي المصابين باضطراب ما بعد الصدمة من طالبي اللجوء واللاجئين. لن أساوي بين ذلك وبين ما أعانيه، ولا أرغب أبدا في أن يشعر الناس بالأسف تجاهي".

وتحدث السيد خان أيضا عما أبداه من تفاعل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر، ما أدى إلى زيادة التهديدات الموجهة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تحدث خان عن الهجوم المميت على مسجد فينسبري بارك في لندن عام 2017، فقال: "الإرهابي كان يبحث عني".

وأضاف: "لم يتمكن من العثور علي، لذلك قرر استهداف جيريمي كوربين ومسلمين.

في كل مرة يقول فيها ترامب شيئا فظيعا عني، تصبح هناك زيادة هائلة في الكراهية تجاهي على وسائل التواصل الاجتماعي".

"ثم هناك أناس يتبعون داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة يعتقدون أنه لا يمكن أن تكون مسلما وغربيا. لقد فهمت ذلك من كلا الجانبين فيما يتعلق بالتهديدات بالقتل".