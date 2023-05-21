كورت كوبين: غيتار حطمه نجم فرقة نيرفانا الموسيقية يباع مقابل 600 ألف دولار

قبل 32 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لا يوجد شيء مريب بشأن الخطأ الإملائي لاسم كوبين

بيع غيتار حطمه كورت كوبين، بطل فرقة الروك الأمريكية الشهيرة نيرفانا، على المسرح، في مزاد مقابل نحو 600 ألف دولار.

كان من المتوقع أن يباع الغيتار الأسود المكسور، الذي يحمل اسم "فيندر ستراتوكاستر"، مقابل عُشر هذا المبلغ في مزاد يوم السبت، في مقهى هارد روك في نيويورك.

اشتهر كوبين، الذي انتحر في عام 1994، بأدائه العنيف.

حُطم الغيتار، بينما كانت فرقة نيرفانا تعمل على ألبومها "نيفيرمايند" في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وجرى إعادة تجميع الغيتار، لكن لم يعد قابلا للاستخدام.

ووقع على الغيتار المكسور جميع أعضاء الفرقة الثلاثة بعلامة فضية. كما يحتوي على نقش عاطفي من كوبين لصديقه والمتعاون الموسيقي مارك لانيغان، الذي توفي العام الماضي.

وقّع كوبين، الذي غالبا ما أخطأ في كتابة اسمه، على الآلة بـ "كوردت كوبين".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صعد كوباين إلى الشهرة العالمية في أوائل التسعينيات كقوة إبداعية لفرقة نيرفانا

ومن المعروف أن كوبين حطّم عددا من غيتارات "فندر ستراتوكاستر" خلال مسيرته المهنية.

وقال كودي فريدريك، من مزادات جوليان، لوكالة فرانس برس: "كان الرجل غاضبا ويمكن أن تشعر بذلك على خشبة المسرح. وستشعر من خلال الطريقة التي يتعامل بها مع آلاته".

طُرح غيتار "فندر ستراتوكاستر" للبيع بسعر تقديري يتراوح بين 60 ألف دولار و 80 ألف دولار. ووصف جوليان العرض الختامي البالغ 596,900 دولار بأنه "مذهل".

وفقا لدار المزادات، أعطى كوبين الغيتار إلى لانيغان أثناء جولة أمريكا الشمالية في جولة ألبوم "نيرفانا نيفرمايند" في عام 1992.

ولم يُكشف عن هوية المشتري. ويسمي البائعون بالمزاد المالك السابق باسم توني بالمر.

وقبل عامين، بيع الغيتار الذي استخدمه كوبين في أدائه الأسطوري في "إم تي في أنبلغد"، مسلسل تلفزيوني أمريكي عن الموسيقيين، في أواخر عام 1993 مقابل ستة ملايين دولار.