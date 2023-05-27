روسيا وأوكرانيا: مسؤول أوكراني كبير يقول لبي بي سي إن الهجوم ضد القوات الروسية جاهز للانطلاق

جيمس لاندال

مراسل الشؤون الدبلوماسية-كييف

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دانيلوف يقول إنه ليست هناك أيام عطلة خلال الحرب

قال أحد كبار المسؤولين الأمنيين في أوكرانيا لبي بي سي إن أوكرانيا مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية.

ولم يذكر أوليكسي دانيلوف موعدا لكنه قال إن "الهجوم لاستعادة الأراضي من قوات الاحتلال التابعة للرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يبدأ غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع".

وحذر من أن الحكومة الأوكرانية "ليس لها الحق في ارتكاب أي خطأ" في القرار لأن هذه "فرصة تاريخية" "لا يمكننا أن نخسرها".

و دانيلوف في قلب حكومة الحرب الفعلية للرئيس فولوديمير زيلينسكي، بصفته وزيراً لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني .

وتلقى دانيلوف أثناء مقابلته النادرة مع بي بي سي رسالة هاتفية من الرئيس زيلينسكي تستدعيه لحضور اجتماع لمناقشة الهجوم المضاد.

وأكد خلال المقابلة أن بعض قوات مرتزقة فاغنر تنسحب من مدينة باخموت التي شهدت أكثر المعارك دموية في الحرب حتى الآن، لكنه أضاف أنهم "يعيدون تجميع صفوفهم في ثلاثة مواقع أخرى" و أضاف " هذا لا يعني أنهم سيتوقفون عن القتال ضدنا ".

كما قال دانيلوف إنه "هادئ تماماً" بشأن بدء روسيا في نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا ، وأضاف: "بالنسبة لنا ، هذا ليس نوعاً من الأخبار".

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وكانت أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد منذ شهور. لكنها أرادت أكبر قدر ممكن من الوقت لتدريب القوات وتلقي المعدات العسكرية من الحلفاء الغربيين.

في غضون ذلك ، كانت القوات الروسية تجهز دفاعاتها.

وهناك الكثير على المحك لأن الحكومة في كييف تحتاج إلى أن تُظهر لشعب أوكرانيا والحلفاء الغربيين أنها تستطيع اختراق الخطوط الروسية ، وإنهاء المأزق العسكري واستعادة بعض أراضيها السيادية.

وقال دانيلوف إن القوات المسلحة ستبدأ الهجوم عندما يقدر القادة "أنه يمكننا الحصول على أفضل نتيجة في تلك المرحلة من الحرب".

ولدى سؤاله عما إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة للهجوم ، أجاب: "نحن مستعدون دائماً. كما كنا على استعداد للدفاع عن بلدنا في أي وقت. وهذه ليست مسألة وقت.

"علينا أن نفهم أن تلك الفرصة التاريخية أعطاها لنا الله ولا يمكننا أن نخسرها ، حتى نصبح حقاً دولة أوروبية كبيرة ومستقلة."

وأضاف: "يمكن أن يحدث ذلك غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع.

"سيكون من الغريب أن أذكر تواريخ بدء الأحداث. لا يمكن القيام بذلك . لدينا مهمة على جانب كبير من المسؤولية أمام بلدنا. ونحن نفهم أنه ليس لدينا الحق في ارتكاب خطأ."

ورفض دانيلوف التلميحات بأن الهجوم المضاد قد بدأ بالفعل ، قائلاً إن مهمة "تدمير مراكز السيطرة الروسية والمعدات العسكرية الروسية" كانت مهمة القوات المسلحة الأوكرانية منذ 24 فبراير/شباط من العام الماضي ، وهو التاريخ الذي بدأت فيه روسيا الهجوم.

وقال "ليس لدينا أيام عطلة خلال هذه الحرب".

ودافع عن قرار الجيش الأوكراني القتال في باخموت لعدة أشهر ، وهي معركة أودت بحياة العديد من جنوده.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قضت القوات الأوكرانيا شهورا تتدرب على العتاد الغربي

وقال "باخموت أرضنا وعلينا الدفاع عنها". "إذا بدأنا في مغادرة كل مدينة ، فقد يقودنا ذلك إلى حدودنا الغربية كما أراد بوتين منذ الأيام الأولى للحرب".

وأضاف: "نحن نسيطر على جزء صغير فقط من المدينة ، ونعترف بذلك. لكن عليك أن تضع في اعتبارك أن باخموت لعبت دوراً كبيراً في هذه الحرب".