داني ماسترسون: محكمة تدين الممثل الأمريكي في واقعتي اغتصاب

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، LOS ANGELES TIMES VIA GETTY IMAGE التعليق على الصورة، ماسترسون يصل إلى المحكمة في لوس أنجيليس

أدانت هيئة محلفين في لوس أنجليس الممثل الأمريكي داني ماسترسون بتهمتين من أصل ثلاث تهم بالاغتصاب.

ويواجه نجم المسلسل التلفزيوني 'Show 70s That ، ما يصل إلى 30 عامًا في السجن. وقد اقتيد من المحكمة مقيد اليدين.

وكانت ثلاث نساء، جميعهن أعضاء سابقات في كنيسة السيانتولوجيا، قد اتهمن الممثل بالاعتداء الجنسي عليهم في منزله في هوليوود من 2001-2003.

وقال المدعون بأن ماسترسون اعتمد على وضعه كعضو بارز من أتباع الكنيسة لتجنب المساءلة.

ولم تتمكن هيئة المحلفين المكونة من سبع نساء وخمسة رجال من التوصل إلى حكم بشأن التهمة الثالثة بعد أسبوع من المداولات.

وقالت إحدى ضحاياه ، التي تعرضت للاغتصاب في عام 2003 ، في بيان نقلته وكالة أسوشيتيدبرس: "إنني أعيش مجموعة معقدة من المشاعر : الارتياح ، والإرهاق ، والقوة ، والحزن بمعرفتي أن المعتدي ، داني ماسترسون ، سيواجه المساءلة لسلوكه الاجرامي ".

وبكت الممثلة بيجو فيليبس زوجة ماسترسون أثناء اقتياده بعيدًا ، وفقًا لتقارير سي بي سي نيوز. وجلس أفراد العائلة والأصدقاء الآخرون بوجوه تخلو من أي مشاعر.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

ولم تتمكن هيئة محلفين أخرى في محاكمة سابقة في ديسمبر/كانون أول 2022 من التوصل إلى حكم.

واختار المدعون إعادة محاكمة ماسترسون وهذه المرة سمح القاضي للمحامين بتقديم أدلة جديدة تم منعها خلال المحاكمة الأولى.

وعلى الرغم من أن الممثل لم يتهم بتخدير ضحاياه ، إلا أن هيئة المحلفين استمعت إلى شهادة تفيد بأن النساء كن تحت تأثير المخدر قبل أن يغتصبهن.

واتهم ماسترسون لأول مرة بالاغتصاب في عام 2017 أثناء ذروة حركة #MeToo. ورد بالقول إنه لم يتم اتهامه أو إدانته بجريمة ، وأنه في المناخ في ذلك الوقت " يفترض أنك مذنب في اللحظة التي يتم فيها اتهامك".

وجاءت الاتهامات بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات أجرته إدارة شرطة لوس أنجليس. ولم يوجه المدعون اتهامات في قضيتين أخريين بسبب عدم كفاية الأدلة و التقادم.

وقال المدعون طوال المحاكمة بأن كنيسة السيانتولوجيا ساعدت في التستر على الاعتداءات، وهوادعاء نفته الكنيسة بشكل قاطع.

وفي وقت الاعتداءات، كان ماسترسون وجميع المتهمين الثلاثة يتبعون كنيسة السيانتولوجيا . وقالت العديد من النساء إن الأمر استغرق سنوات للتقدم بشكوى لأن مسؤولي كنيسة السيانتولوجيا منعوهن من إبلاغ الشرطة بالاغتصاب.

وبدلاً من ذلك ، أجبرن على الاعتماد على "نظام العدل الداخلي" للكنيسة ، حسبما قال المدعون.

وأخبر مسؤولو كنيسة السيانتولوجيا إحدى الناجيات أنها ستُطرد من الكنيسة ما لم توقع اتفاقية عدم إفشاء مقابل حصولها على 400 ألف دولار (320 ألف جنيه إسترليني) ، وفقًا للمدعين العامين.

وسمحت القاضية شارلين أولميدو لكلا الجانبين بمناقشة عقيدة وممارسات السيانتولوجيا.

لكن نائب المدعي العام ، أرييل أنسون ، قال للمحلفين أثناء المحاكمة: "لقد علمت الكنيسة ضحايا المتهم أن" الاغتصاب ليس اغتصابًا ، لقد تسببتم في ذلك ، وفوق كل شيء ، لا يُسمح لكم أبدًا بالاستعانة بالقانون ".

وطوال المحاكمة ، حاول الدفاع تقويض مصداقية "جين دو" من خلال التركيز على التناقضات في شهادتهم ودوافعهم المفترضة "للانتقام" من كنيستهم السابقة.

وقال محامي دفاع ماسترسون عن الناجين خلال المرافعات الختامية: "إذا كنت تبحث عن دوافع تجعل الناس غير صادقين، فهناك دوافع في كل مكان".

وعلى الرغم من أن كنيسة السيانتولوجيا لم تكن مدعى عليها في القضية، أرسل محام له صلات بالكنيسة قبل بدء المرافعات الختامية بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب المدعي العام للشكوى من الطريقة التي تم بها تصوير الكنيسة أثناء إعادة المحاكمة.

وقال الدفاع أيضًا بأن الادعاء اعتمد بشكل كبير على شهادة حول التخدير بسبب عدم وجود دليل على أي قوة أو عنف.