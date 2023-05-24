روسيا وأوكرانيا: من هم المقاتلون المتسللون إلى روسيا من أوكرانيا؟

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Liberty of Russia Legion التعليق على الصورة، تقول روسيا إنها طردت المقاتلين من كلا المجموعتين فيلق حرية روسيا في الصورة وفيلق المتطوعين الروسي.

عبر مقاتلون وصفهم الكرملين بأنهم "مخربون" الحدود من أوكرانيا إلى منطقة بيلغورود الحدودية، ما دفع روسيا لإجراء عملية أسمتها "مكافحة الإرهاب".

بعد يومين من القتال، تقول روسيا إنها حاصرت من وصفتهم بـ"المتمردين" وقتلت أكثر من 70 منهم، وأعادت الباقين منهم إلى أوكرانيا.

قالت موسكو إنهم مسلحون أوكرانيون، لكن كييف تقول إنهم ينتمون إلى مجموعتين شبه عسكريتين مناهضتين للكرملين.

يقول مسؤولون أوكرانيون إنهم مواطنون روس من فيلق جيش الحرية لروسيا وفيلق المتطوعين الروسي الساعين إلى إنشاء "منطقة أمنية" للأوكرانيين.

تم وصف كلتا المجموعتين في الماضي على أنهما "جزء من فيلق دولي يشارك في الدفاع عن أراضي أوكرانيا".

صدر الصورة، legionliberty.army التعليق على الصورة، برز فيلق المتطوعين الروسي في مارس آذار 2023، حيث شارك في غارة عبر الحدود في منطقة بريانسك الروسية قالت إنها شملت 45 شخصا.

وقال أندري يوسوف من مديرية المخابرات في كييف إن الجماعتين تعملان "بشكل مستقل على الأراضي الروسية" ولم يشارك أوكرانيون بعملياتهما، وقال التلفزيون الأوكراني إنهما من رجال الميليشيات و"المتطوعين الروس".

برز فيلق المتطوعين الروسي في مارس آذار 2023، حيث شارك في غارة عبر الحدود في منطقة بريانسك الروسية قالت إنها شملت 45 شخصا.

وتحدثت تقارير روسية غير مؤكدة عن إطلاق نار وسقوط ضحايا ورهائن بينما قالت جماعة الدفاع الروس إنها عبرت الحدود لدعوة الروس إلى "التمرد على حكومتهم".

وقالت الجماعة إنها لم تحتجز رهائن وتراجعت بسلام إلى الأراضي الأوكرانية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أعضاء من فيلق المتطوعين الروسي يقفون في صورة منشورة في كوزينكا

يُعرف زعيمها باسم دينيس كابوستين أو دينيس نيكيتين، وهو قومي روسي، وتعتنق المجموعة علنا إيديولوجية "دولة روسية أحادية العرق".

في عام 2020، زعم موقع استقصائي أوكراني أن لديه صلات بجماعات نازية جديدة وتحدث نيكيتين في الماضي عن الانتماء إلى حركة مثيري الشغب في كرة القدم.

وتتهم مجموعته المعارضة الروسية الرئيسية بالوقوف على الحياد في حرب أوكرانيا.

وقال عضو آخر في الفيلق، يُدعى فورتونا، لوسائل إعلام أوكرانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إن عددهم بلغ 120 شخصًا: "نحن وحدة تطوعية، ولسنا مجندين أو جنود متعاقدين مثل المواطنين الأوكرانيين".

مجموعة "جيش الحرية لروسيا" هي منظمة مختلفة تمامًا تقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية.

ويستخدم العلم الأبيض والأزرق والأبيض، الذي يراه جزء من المعارضة الروسية على أنه علم "روسيا الحرة".

صدر الصورة، legionliberty.army التعليق على الصورة، يستخدم الفيلق العلم الأبيض والأزرق، الذي يراه جزء من المعارضة الروسية على أنه علم "روسيا الحرة".

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قال زعيم فيلق المتطوعين دينيس نيكيتين إنه بينما سعى كلاهما إلى "الإطاحة بنظام بوتين"، كان مقاتلو الفيلق أكثر ميلًا إلى تسمية أنفسهم بأنهم وسطيون.

ومع ذلك، أعلن الفيلق في 22 مايو أيار أنه "حرر" قرية كوزينكا الروسية، الواقعة عبر الحدود الأوكرانية مباشرة وإلى الجنوب الغربي من بيلغورود. وزعم أن "الفيلق وفريق المتطوعين يواصلان تحرير منطقة بيلغورود".

وأضافت: "مرة أخرى، تم تدمير الأسطورة القائلة بأن المواطنين الروس بأمان والاتحاد الروسي قوي".

ثم نشرت بعد ذلك مقاطع فيديو لبالونات تحمل علمها فوق موسكو.

حجم منتسبي الفيلق غير واضح، لكن وفقا لموقعه على الإنترنت، يزعم أنه "يقاتل بالتعاون الكامل مع القوات المسلحة لأوكرانيا وتحت قيادة القيادة الأوكرانية".

أصر عضو معروف باسم قيصر، والذي يمكن القول أنه أشهر جندي في الجيش، على أنه "لا يوجد أفراد في الفيلق أُجبروا على الانضمام إليه" وكان جميع الأعضاء جنودًا متعاقدين مع الفيلق الدولي الأوكراني.

على الرغم من أن "قيصر" قال إن عددا قليلا كانوا من الجنود الروس الذين استسلموا للقوات الأوكرانية، إلا أنهم فعلوا ذلك على وجه التحديد لتغيير مواقفهم.

هناك بعض الشك حول الأهمية العسكرية للجماعتين، وقال الخبير الأوكراني فولوديمير فيسينكو إن هناك عدة وحدات مختلفة وظهروا أكثر حول العلاقات العامة أكثر من العمل الحقيقي.