الإجهاض: ولاية كارولينا الجنوبية تمرر مشروع قانون يحظره بعد ستة أسابيع من الحمل

كاثرين آرمسترونغ

بي بي سي نيوز

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت هناك معارضة لحظر الإجهاض لسنوات طويلة في جنوب كارولينا

مرر المشرعون في ولاية كارولينا الجنوبية مشروع قانون يحظر جميع عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

ومن المقرر أن يصدق هنري ماكماستر، حاكم الولاية الجمهوري، على مشروع القانون ليتحول إلى قانون ملزم في وقت قريب.

إلا أن التشريع المقترح لا يزال يواجه تحديات قانونية.

وأصدرت أغلب ولايات جنوب الولايات المتحدة قوانين تحد من حقوق الإجهاض منذ إلغاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحق في الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

ومُرر هذا التشريع من خلال تصويت في كارولينا الجنوبية باتفاق أغلب أعضاء الحزب الجمهوري، لكن ثلاثة من نساء الحزب عارضن تمريره من مجلس الشيوخ في الولاية.

وقالت فيكي رينجر، مديرة الشؤون العامة لمنظمة الأبوة المخططة في جنوب المحيط الأطلسي، إن منظمتها ستتقدم بطلب لأمر تقييدي مؤقت بعد أن يوقع السيد ماكماستر على القانون.

وكتبت رينجر على تويتر: "صوت 27 رجلًا جمهوريًا (جميعهم) اليوم لحظر الإجهاض في ولاية جنوب كارولينا".

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وأضافت: "أنا محطمة لأن هناك من النساء من قد يمتن بسبب هذا القانون، انتهى..".

ويحظر مشروع القانون، المعروف باسم "قانون نبضات قلب الجنين والحماية من الإجهاض"، عمليات الإجهاض في معظم الحالات بعد اكتشاف نشاط القلب المبكر في الجنين - وهو ما يحدث عادةً بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.

كما يسمح بعمليات الإجهاض إلى فترة تمتد إلى 12 أسبوعًا في حالات الاغتصاب وزنا المحارم علاوة على بعض الاستثناءً لحالات الطوارئ الصحية.

وينص القانون المعمول به في الولاية على السماح بالإجهاض حتى بلوغ سن الجنين 22 أسبوعًا.

ويعد هذا التشريع المقترح نسخة مراجعة من إجراء قضت المحكمة العليا في جنوب كارولينا أنه غير دستوري في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبعد التصويت لصالح تمرير التشريع المقترح الثلاثاء الماضي، نشر ماكماستر تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أعلن فيها دعمه لتمرير مشروع القانون، قائلا: "تقترب دولتنا خطوة واحدة من حماية المزيد من أرواح الأبرياء".

وأضاف: "أتطلع إلى توقيع هذا المشروع ليتحول إلى قانون ملزم في أقرب وقت ممكن".

وسبق للمشرعين في مجلس شيوخ الولاية أن حاولوا عدة مرات تمرير مشروع هذا القانون، لكن تكتلا من خمس نساء من الحزبين غارض تمريره، من بينهن ثلاث نساء من الحزب الجمهوري.

وقالت عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري عن الولاية ساندي سين، التي كانت بين أعضاء التكتل المعارض للقانون: "ما نقوم به اليوم، لن يخلصنا من عمليات الإجهاض غير القانونية، بل قد يتسبب في عمليات إجهاض غير قانونية".

وكان ينظر إلى جنوب كارولينا على أنها الملاذ الذي تقصده الراغبات في الإجهاض، لكن الجهود التي بُذلت في الفترة الأخيرة لتشديد القيود على الإجهاض وضعت ضغوطا متزايدة على ولاية فرجينيا.