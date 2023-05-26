روسيا وأوكرانيا: مقتل مدنيين في قصف متبادل بين موسكو وكييف

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Telegram/Serhiy Lysak

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 23 شخصا في هجوم صاروخي على عيادة طبية في مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا، بحسب حاكم المنطقة.

ومن بين الجرحى الـ 23، يوجد 21 في المستشفى وثلاثة في حالة خطيرة.

وقال الحاكم سيرهي ليساك إن صبيين يبلغان من العمر ثلاثة وستة أعوام كانا أيضا من بين المصابين.

وتكثّفت الضربات الروسية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة قبل هجوم مضاد أوكراني متوقع.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو لمبنى العيادة المتضرر، أظهر رجال الإطفاء في مكان الحادث والدخان يتصاعد من المبنى.

وقال إن "الإرهابيين الروس يؤكدون مرة أخرى وضعهم كمقاتلين ضد كل ما هو إنساني ونزيه".

وفي وقت سابق، قال ليساك إن المنطقة تعرضت "لهجوم جماعي ... بالصواريخ والطائرات دون طيار" ليلة الخميس.

وقال "كانت ليلة صعبة للغاية. كانت صاخبة.. لقد عانت دنيبرو".

وفي منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا إلى جانب لوهانسك، قال عمدة المدينة أليكسي كوليمزين إن شخصا لقي حتفه نتيجة قصف أوكراني أصاب مبنى معهد للبحث العلمي.

وفي روسيا، دمر انفجار مبنى سكني ومكاتب في مدينة كراسنودار الجنوبية، شرق شبه جزيرة القرم، صباح الجمعة.

وقال حاكم المنطقة، فينيامين كوندراتييف، إن سبب الهجوم طائرتان أوكرانيتان دون طيار "هناك بعض الأضرار التي لحقت بالمباني، لكن البنية التحتية الحيوية لم تتضرر. والأهم من ذلك، لم تقع إصابات".

وقالت السلطات الأوكرانية إنها أسقطت 17 صاروخا و31 طائرة مسيرة من روسيا خلال الليل.

وضربت عدة طائرات مسيرة وصواريخ أهدافا في دنيبرو ومدينة خاركيف بشرق البلاد بما في ذلك مستودعا للنفط.