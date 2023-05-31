سقف الدين الأمريكي: المحافظون المتطرفون يتعهدون بتعطيل صفقة الحزبين

أنتوني زورتشر

مراسل بي بي سي - أمريكا الشمالية

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تشيب روي، العضو الجمهوري عن ولاية تكساس، يتعهد بالعمل على إسقاط الاتفاق.

ندّد الجمهوريون المحافظون المتطرفون بصفقة الحزبين، لرفع سقف الدين الأمريكي وتجنّب التخلّف عن السداد على المستوى الوطني.

لكن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ما زالا يعتقدان أن لديهما الأصوات الكافية لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي.

فماذا يحدث في مبنى السلطة التشريعية "الكابيتول"؟.

عندما يتعلّق الأمر برفع سقف الدين الأمريكي وتجنّب التخلّف عن السداد على المستوى الوطني، تتسم معركة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بأنها شاقة. ولكن هناك المزيد من الصعوبات أمام اتمام المهمة.

الآن يتعيّن على الزعيمين، الرئيس الديمقراطي بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري مكارثي، إقناع أعضاء الكونغرس باتفاق نهاية الأسبوع.

يقدّم الاتفاق حدودا جديدة للإنفاق الفيدرالي وقيودا على برامج مساعدة ذوي الدخل المنخفض مقابل زيادة حد الدين.

أصبح واضحا الثلاثاء أن هذه ليست صفقة ترضي المحافظين المتطرفين في مجلس النواب. والسؤال هو ما إذا كانوا يمتلكون ما يكفي من الأصوات لتحقيق هدفهم في إفشال الاتفاق.

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في مؤتمر صحفي حول خطوات مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الثلاثاء، انتقد 11 عضوا من كتلة الحرية المحافظ للغاية في مجلس النواب، ما اعتبروه تخفيضات غير كافية في الإنفاق وقيود الميزانية في التشريع الذي يمثل حلا وسطا لإنهاء الأزمة.

وقال عضو الكونغرس سكوت بيري، زعيم المجموعة "هذه الصفقة فشلت تماما". وقال إن أولئك الذين وقفوا إلى جانبه "سيعارضون بشدة الصفقة وسيفعلون كل ما في وسعهم لإيقافها".

رغم ذلك، لم يكشف بيري والجمهوريون الآخرون الحاضرون عن عدد أعضاء مجموعتهم الذين سيصوتون ضد الصفقة. كما أنهم تهرّبوا عندما سئلوا عما إذا كانوا سيدعون إلى عزل مكارثي، وهي خطوة من شأنها أن تصعّد الخلاف الذي يتشكل بين الجمهوريين في مجلس النواب.

وحذّر تشيب روي، النائب عن ولاية تكساس، وهو عضو آخر في كتلة الحرية، من أنه بغض النظر عما يحدث، "ستكون هناك حسابات لما حدث للتو ما لم نوقف هذا القانون بحلول يوم غد".

قد تأتي أفضل فرصة للمحافظين المعترضين لإخماد مشروع قانون التسوية في مهده مساء الثلاثاء، عندما تنظر لجنة قواعد مجلس النواب القوية في الشروط التي سيتم بموجبها مناقشة التشريع والتصويت عليها من قبل مجلس النواب بكامل هيئته.

لدى روي وعضوين آخرين في مجموعة الحرية مقاعد في هذه اللجنة، وإذا صوتوا مع الديمقراطيين الأربعة، فيمكنهم إجبار بايدن ومكارثي على العودة إلى نقطة الصفر.

وقال روي وعضو الكونغرس رالف نورمان من كتلة الحرية، إنهما يخططان لمعارضة مشروع القانون في اللجنة.

وهذا يجعل عضو الكونغرس توماس ماسي مصوتا محوريا. وعقد الجمهوري، النائب عن ولاية كنتاكي، اجتماعا مع مكارثي في وقت سابق يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أنه قد ينتهي به الأمر إلى جانب الأخير، والمساعدة في إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب.

ويبدو أنها على وشك أن تكون عملية تمتد لبعض الوقت، وسيتعيّن على لجنة القواعد النظر في العشرات من التعديلات والإضافات للصفقة التي تم التفاوض عليها، والتي - إذا تمت الموافقة عليها - يمكن أن تفسد التوازن المدروس بعناية الذي وافق عليه بايدن ومكارثي.

رغم ذلك، إذا خرج التشريع سالما، فهذه هي الخطوات المتبقية الضرورية لإنهاء أزمة التخلف عن سداد الدين:

سيجري مجلس النواب تصويتا على مشروع القانون الذي يتطلب أغلبية بسيطة للموافقة عليه، ربما في وقت مبكر من ليلة الأربعاء.

وبعد ذلك سينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون. وستتطلب موافقة المجلس تأييد 60 صوتا من أصل 100. ويمكن أن تتحرك العملية بسرعة، على الرغم من أن أعضاء مجلس الشيوخ يمكن أن يؤخروا الإجراءات إذا اختاروا ذلك.

إذا تمت الموافقة على نسخة متطابقة من اتفاقية الديون من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فسيتم إرسال مشروع القانون إلى بايدن لتوقيعه.

في الوقت الحالي، يبدو أن الأعضاء العاديين في مجلسي النواب والشيوخ على استعداد لمسايرة الاتفاق.

وقد يكون هناك بعض الانشقاقات من جانب الديمقراطيين اليساريين، الذين اشتكوا من أن التخفيضات المقترحة في الميزانية تقع حصريا على البرامج الاجتماعية واعترضوا على الشروط الجديدة التي ستفرض على بعض المستفيدين من مساعدات الدخل المنخفض.

غير أن الديمقراطيين المتطرفين كانوا أقل تنظيما، وأقل صخبا في اعتراضاتهم من نظرائهم المحافظين.

وفي الوقت الحالي يبدو أن الأسواق المالية قد هدأت مع ظهور بوادر تسوية في الأفق.