شبلان نادران من "سلالة منقرضة" يستسلمان للموت في الهند

ميريل سيباستيان

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، @byadavbjp/Twitter التعليق على الصورة، هؤلاء الأشبال هم أول ما ولد في الهند منذ أكثر من 70 عاما

لقي اثنان من صغار حيوان الفهد الصياد (شيتا) حتفهما، بينما يعاني الثالث في حالة حرجة في حديقة وطنية بولاية ماديا براديش الهندية.

وكان شبل آخر قد توفي في الحديقة الوطنية يوم الثلاثاء.

وهذه الأشبال هي أول ما ولد في الهند منذ أكثر من 70 عاما، بعد إعلان انقراض هذا الحيوان رسميا في البلاد.

وكانت أنثى الفهد، التي نُقلت من ناميبيا إلى الهند العام الماضي، قد أنجبت هؤلاء الأشبال الثلاثة في مارس/ آذار.

بعد ذلك، تم وضع أنثى الفهد وأشبالها الثلاثة تحت المراقبة، حسبما ذكرت السلطات المعنية بالحديقة في بيان صحفي.

وقالوا إن درجة الحرارة في الحديقة بلغت قرابة 47 درجة مئوية يوم الثلاثاء، ولا يبدو أن الأشبال في "حالة طبيعية".

وعانى الأشبال من الضعف ونقص الوزن والجفاف الشديد. وقالت سلطات الحديقة إن شبلين لقيا حتفهما يوم الخميس على الرغم من الخطوات المتخذة لإنقاذهما.

وقالوا إن الشبل الثالث في حالة حرجة ويخضع للعلاج.

وأعلنت الحكومة الهندية رسميا انقراض حيوان الفهد الصياد في عام 1952. وأعيد جلبها إلى البلاد العام الماضي كجزء من برنامج طموح لإعادة توطين هذا النوع.

ورحب خبراء الحياة البرية بإعادة الحيوان، لكن البعض حذر من مخاطر محتملة عليه من الحيوانات المفترسة الأخرى وعدم وجود فرائس كافية.

وتم نقل ثمانية فهود من ناميبيا إلى الهند في سبتمبر/ أيلول عام 2022، بينما تم إحضار 12 فهدا من جنوب إفريقيا في فبراير/ شباط من العام الجاري 2023.

ومات ثلاثة فهود خلال الشهرين الماضيين. وترفع وفاة الأشبال الثلاثة حصيلة الوفيات إلى ستة.