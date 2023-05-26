اعتقال راكب فتح باب طائرة قبيل هبوطها في كوريا الجنوبية

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، News1 التعليق على الصورة، بعض الركاب على نقالات في صالة المطار

ألقي القبض على رجل لفتحه باب الطوارئ في طائرة، تابعة لشركة آسيانا الكورية الخاصة، قبيل هبوطها في أحد مطارات كوريا الجنوبية.

ونجا جميع الركاب البالغ عددهم 194 راكبا على متن الرحلة، التي هبطت بسلام مع بقاء بابها مفتوحا في مطار دايغو الدولي يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الركاب تعرض للإغماء، بينما عانى آخرون من مشاكل في التنفس ونقلوا إلى المستشفى.

وقالت وكالة يونهاب الكورية للأنباء إن الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، اعتقل فور هبوط الطائرة.

وأقلعت الرحلة رقم OZ8124، وهي طائرة إيرباص من طراز A321-20، من جزيرة جيجو يوم الجمعة حوالي الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي (03:45 بتوقيت غرينتش).

وعندما كانت تهبط بعد حوالي ساعة، فتح أحد الركاب باب الطوارئ بينما كانت الطائرة لا تزال على بعد 250 مترا من الأرض.

وأُظهر مقطع فيديو لركاب تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي فتحة في الجانب الأيسر من الطائرة، بينما كانت الرياح تضرب صفوف الركاب الجالسين على المقاعد.

وروى شهود عيان لوسائل إعلام محلية أن طاقم الطائرة لم يتمكن من إيقافه، لأن الطائرة كانت على وشك الهبوط. وقالوا إن الرجل حاول أيضا القفز من الطائرة بعد فتح الباب.

ووصف الركاب حالة الذعر على متن الطائرة.

وقال راكب يبلغ من العمر 44 عاما لوكالة يونهاب: "كانت حالة من الفوضى، حيث بدا أن الأشخاص القريبين من الباب أغمي عليهم واحدا تلو الآخر، وكانت المضيفات ينادين على الأطباء على متن الطائرة من خلال الإذاعة الداخلية". وأضاف: "اعتقدت أن الطائرة تنفجر. اعتقدت أنني سأموت هكذا".

صدر الصورة، News 1 التعليق على الصورة، هبطت طائرة الخطوط الجوية آسيانا في مطار دايغو مع بقاء بابها مفتوحا

كان العديد من الأطفال في سن المدرسة على متن الطائرة أيضا، في طريقهم لحضور حدث رياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت والدة أحد الطلاب لوكالة يونهاب: "كان الأطفال يرتجفون ويبكون مذعورين".

وقالت الشرطة إن المشتبه به لم يقدم حتى الآن أي تفسير لأفعاله، ولم يكن مخمورا عند القبض عليه.