قرية إسبانية تنتهي من التصويت في انتخابات محلية في 30 ثانية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الناخبون في القرية كانوا في تنافس مع جيرانهم في قرية أخرى

صوت سكان قرية كاملة في إسبانيا في 30 ثانية في الانتخابات المحلية، نهاية هذا الأسبوع.

وحطم الناخبون السبعة في قرية فيارويا الصغيرة بمقاطعة لاريوخا، رقمهم القياسي السابق وهو 32 ثانية.

ويتولى رئيس البلدية المنتهية ولايته، سالفادور بيريز، المنصب منذ 1973.

وقال لوسائل الإعلام المحلية: "لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على الأصوات السبعة كلها، ولكن من المرجح أنني سأحصل عليها كاملة".

وأضاف بيريز أن "سكان فيارويا مدربون بشكل جيد، وكانوا مستعدين للتصويت بمجرد افتتاح مكتب الاقتراع".

وبعد 29 ثانية و52 جزء من المئة فقط، أصبحت فيارويا أول مركز انتخابي ينهي تصويته في إسبانيا.

وأقر بريز بأن سكان قريته كانوا في تنافس مع قرية مجاورة هي إيلان دي فاكاس في كاستيا لا مانتشا، التي فيها ثلاث ناخبين مسجلين فحسب.

وتعد الانتخابات المحلية في إسبانيا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية العام.