دونالد ترامب "يعترف" في تسجيل صوتي بأنه احتفظ بوثائق سرية للغاية

غاريث إيفانز

بي بي سي

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ترامب ينفي مخالفة القاونون

حصل الادعاء العام في الولايات المتحدة على تسجيل صوتي للرئيس السابق، دونالد ترامب، يعترف فيه بأنه احتفظ بوثائق محظورة، بعد مغادرته البيت الأبيض.

وكانت قناة سي أن أن سباقة إلى القول إن المحققين حصلوا على التسجيل، وأكدت الأمر مصادر قريبة من القضية في تصريح لقناة سي بي أس شريك بي بي سي.

وتحقق وزارة العدل في تعامل ترامب مع وثائق سرية للغاية، وينفي الرئيس السابق مخالفة القانون.

ويعتقد أن التحقيق أشرف على النهاية، وقد يفضي إلى توجيه اتهامات رسمية.

وتفيد التقارير بأن التسجيل جرى في اجتماع في نادي الغولف الذي يملكه ترامب في نيوجيرسي، في يوليو تموز 2021، وذلك ستة أشهر بعد مغادرته الرئاسة.

ونقلت سي بي سي عن شخصين مطلعين على القضية قولهما إن "صوت ترامب يسمع وهو يقول عن مذكرة عسكرية إنها خاضعة لقيود أمنية وطنية لأنها تتضمن تفاصيل عن هجوم محتمل على إيران".

وقال أحدهما إن "الوثيقة لا تزال محظورة، وكان لابد من رفع الحظر عنها قبل مغادرة البيت الأبيض".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

وأفادت قناة سي أن أن بأن ترامب، يريد أن ينشر معلومات من الوثيقة، ولكنه يعرف أن سلطته في رفع الحظر عنها محدودة، لأنه لم يعد رئيسا.

ولا يعرف ما إذا كات ترامب يحمل الوثيقة معه في الاجتماع، أو أنه كان يتحدث عن فحواها لمجموعة من مساعديه الحاضرين.

وأفادت تقارير أخرى بأن "صوت الأوراق أمكن سماعه في التسجيل".

ويناقض التسجيل تصريحات ترامب السابقة بأنه رفع الحظر عن جميع الوثائق التي أخذها من البيت الأبيض. وقد تكون دليلا مهما إذا إراد الادعاء العام إثبات أن ترامب كان على علم بأنه ليس من حقه حيازة الوثائق المحظورة.

ولم تستمع بي بي سي ولا سي بي أس إلى التسجيل الصوتي، وهو ليس متاحا للاطلاع العام حتى الآن.

وقد سلم إلى المحققين التابعين لوزارة العدال بقيادة المدعي الخاص جاك سميث.

ويفحص المحققون مئات الوثائق الحكومية أخذت من البيت الأبيض إلى منتجع ترامب مار أي لاغو في فلوريدا، بعدما غادر الرئاسة.

وينظر المحققون كيف حفظت هذه الوثائق ومن يحتمل أنه اطلع عليها. وينظرون أيضا في تعامل فريقه مع طلب تصوير أمني في إقامته بفلوريدا.

وسيقرر المدعي سميث بعدها ما إذا كان الرئيس السابق سيواجه تهما جنائية. وتعتقد وزارة العدل أيضا أن ترامب قد يكون انتهك قانون التجسس عندما احتفظ بعلومات عن الأمن القومي، بعد مغادرته منصبه.

ويخضع ترامب الذي يسعى إلى الترشح للرئاسة في 2024، للعديد من التحقيقات الأخرى. فقد وجهت له في نيويورك تهمة دفع أموال لشراء صمت نجمة أفلام إباحية. ودفع بأنه غير مذنب.