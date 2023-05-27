البوابات الإلكترونية في مطارات بريطانيا "معطلة"

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، MARC BARET

شارك مسافرون متوجهون إلى المملكة المتحدة إحباطهم بسبب الانتظار طويلا عند البوابات الإلكترونية المخصصة لفحص تأشيرات الدخول في أنحاء البلاد نظرا لتعطل تلك البوابات.

وبدأت تلك المشكلة في ليل الجمعة، في عدد من المطارات من بينها هيثرو ومانشستر وغاتويك.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تعمل مع شركات الطيران ومشغّلي الموانئ للحدّ من آثار التعطّل الناجم عن المشكلة "التي يعاني منها النظام الحدودي في أنحاء البلاد".

وحذرت نقابة خدمات الهجرة من سرعة تكوّن الطوابير جرّاء هذا التعطّل.

وتضررت كل الموانئ الجوية التي تعمل بنظام البوابات الإلكترونية في أنحاء المملكة المتحدة، ما يعني أن الأشخاص المسافرين إلى المملكة سيخضعون لإجراءات فحص تأشيرات الدخول يدويا.

ووصف مسافر الوضع لدى وصوله إلى مطار غاتويك جنوبي لندن بأنه "نكتة مكتملة الأركان".

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وقال مسافر آخر إنه اضطر إلى الانتظار في طابور داخل مطار لوتون شرقي لندن لأكثر من ساعتين يوم السبت، مضيفا أن الوضع كان "بائسا جدا"؛ حيث لا يتم إطلاع المسافرين على آخر مستجدات الأوضاع بشأن البوابات الإلكترونية، ولا على عدد الساعات التي عليهم أن ينتظروها قبل أن يجتازوا تلك البوابات.

ومن غير الواضح ما هي المشكلة التي طرأت على النظام الحدودي في بريطانيا، لا سيما بعد قول متحدث باسم وزارة الداخلية إن "الأمر حساس على نحو أكبر من أن يُفصح عنه".

ومع أن المشكلة التقنية مؤثرة في كل مكان يجري فيه فحص تأشيرات القادمين للمملكة المتحدة، إلا أن الأثر واضح بشكل أكبر في المطارات الكبرى التي تعمل بنظام البوابات الإلكترونية.

ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه المطارات زحاما بالمسافرين، حيث تتقاطع عطلة البنوك مع أجازة منتصف العام لدى العديد من العائلات.

وأصدرت الموانئ في أنحاء المملكة المتحدة بيانات تحذر فيها المسافرين من تأخيرات، لكنها قالت إنها تعمل مع قوة الحدود في البلاد للحد من آثار تلك الأعطال.

ويسرّع نظام البوابات الإلكترونية عملية فحص التأشيرات عبر السماح لبعض المسافرين بعمل مسح ضوئي لتأشيراتهم. كما يستخدم هذا النظام تقنية التعرّف على الوجوه للتحقق من هويّة المسافرين.

وتُستخدم البوابات الإلكترونية من قِبل المواطنين البريطانيين الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وكذلك الوافدين من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الأشخاص القادمين من دول كأستراليا وكندا والولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا.

على أن كل نقاط الدخول للمملكة المتحدة، تحتفظ بآليات الفحص اليدوي للتأشيرات، لا سيما مع الأشخاص غير القادرين على استخدام البوابات الإلكترونية.