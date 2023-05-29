روسيا وأوكرانيا: موسكو تشن هجمات جديدة على كييف باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، روسيا استخدمت طائرات مسيرة في العديد من الهجمات على أوكرانيا خلال الشهر الحالي

شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية، كييف، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط العشرات من الأهداف.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن الهجمات الروسية لم تسفر عن أضرار مادية كبيرة ولم تتسبب في سقوط ضحايا.

وشنت موسكو العديد من الهجمات المماثلة على العاصمة الأوكرانية خلال الشهر الحالي.

ويوم الأحد، أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الدفاعات الجوية الأوكرانية بعد إسقاطها العشرات من الطائرات المسيرة التي استخدمتها روسيا في شن هجوم وصف بأنه الأكبر باستخدام طائرات مسيرة منذ بدء الحرب.

وقتل شخصان وأصيب آخرون في هذا الهجوم.

وفي هجماتها الأخيرة، استخدمت روسيا طائرات مسيّرة، إلى جانب مجموعة من صواريخ كروز وصواريخ باليستية.

ويقول مراقبون إن موسكو تسعى لتقويض الدفاعات الجوية الأوكرانية قبل هجوم مضاد متوقع أن تشنه كييف.

وتخطط أوكرانيا لهجوم مضاد منذ شهور، لكنها تحتاج إلى ما يكفي من الوقت لتدريب قواتها، فضلا عن حاجتها للحصول على معدات عسكرية من حلفائها الغربيين.

وقال أحد كبار المسؤولين الأمنيين في أوكرانيا لبي بي سي يوم السبت إن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية.