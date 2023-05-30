روسيا وأوكرانيا: موسكو تصدر مذكرة لتوقيف ليندزي غراهام السناتور الجمهوري الأمريكي البارز

مات ميرفي

بي بي سي نيوز

قبل 4 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ليندزي غراهام (إلى اليمين) هو حليف قوي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسارا) وأحد صقور السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

أصدرت روسيا مذكرة لتوقيف السناتور الأمريكي ليندزي غراهام، بعدما ظهر فيديو معدل يحتفل فيه بقتل القوات الروسية.

ونشر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللقطات التي جمعت بين لحظتين منفصلتين، بعدما التقى بغراهام في كييف يوم الجمعة.

ووصف غراهام المساعدات المقدمة إلى كييف بأنها "أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق"، مشيرا إلى أن القوات الروسية "تحتضر".

وقال الجمهوري البارز إنه سيرتدي مذكرة التوقيف الروسية "كشارة شرف".

وكتب في تغريدة على تويتر الإثنين أن "معرفة أن التزامي تجاه أوكرانيا قد أثار غضب نظام بوتين يجلب لي فرحة هائلة" . وأضاف "سأواصل الوقوف مع حرية أوكرانيا ومن أجلها حتى يتم طرد كل جندي روسي من الأراضي الأوكرانية".

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وأضاف: "أخيرا، إليكم عرض لأصدقائي الروس الذين يريدون اعتقالي ومحاكمتي لإطلاقي اسم مجرم حرب على نظام بوتين: سأخضع للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية إذا فعلتم ذلك بدوركم".

وبعدما انتقدت موسكو تصريحات غراهام الأسبوع الماضي - إذ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "من الصعب تخيل عار أكبر للبلاد من وجود أعضاء مجلس شيوخ مثل هؤلاء" - حملت أوكرانيا المقطع الكامل غير المعدل على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

وأظهرت اللقطات أن غراهام أدلى بهذه التعليقات خلال جزءين منفصلين من الاجتماع، تم تحريرهما لاحقاً من قبل مكتب الرئيس زيلينسكي ليظهرا مباشرة بعد بعضهما البعض.

وأقر في المقطع الأول بنجاح المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في المساعدة على صد تقدم روسيا، مشيداً بها باعتبارها "أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق".

وفي وقت لاحق، في مقطع منفصل غير مرتبط، أشار إلى أن الكثيرين اعتقدوا في البداية أن أوكرانيا ستنجو لمدة ثلاثة أيام فقط من هجوم موسكو، مشيرا إلى أنه بدلا من ذلك "الروس يموتون".

لكن وزارة الخارجية الروسية اتهمت كييف بمحاولة حماية غراهام من الانتقادات، وتحدته أن يقول علناً ما إذا كانت كلماته قد أخرجت من سياقها.

ولم تذكر وزارة الداخلية الروسية التي وضعت غراهام على قائمة المطلوبين، الجرائم التي ارتكبها.

لكن لجنة التحقيق في موسكو - وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون تعادل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي- قالت الأسبوع الماضي إنها بدأت تحقيقا في "خطاب السناتور الأمريكي بشأن قتل الروس".

وغراهام هو أحد أكثر أعضاء الحزب الجمهوري تشددا في قضايا السياسة الخارجية. وكان المشرع عن ولاية ساوث كارولينا مؤيدا قويا للمساعدات لأوكرانيا واتهم موسكو في السابق بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال الصراع.

وفي العام الماضي أثار غضبا في موسكو بعد دعوته لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال، على تويتر، إن الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها غزو روسيا لأوكرانيا هي أن يقوم شخص ما في روسيا باغتيال هذا الرجل".

لكن الرجل البالغ من العمر 67 عاما هو أيضا حليف وثيق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي لم يكن خطابه الخاص بشأن المساعدات لأوكرانيا واضحا.