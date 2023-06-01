روسيا وأوكرانيا: هجوم صاروخي جديد على كييف يودي بحياة مدنيين

أوليفر سلو وباتريك جاكسون

بي بي سي نيوز

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سكان خارج مبنى سكني في كييف تضرر من ضربة صاروخية روسية

قال مسؤولون أوكرانيون إن طفلين وشخصا بالغا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص، في هجوم صاروخي ليلي جديد على كييف.وتشن روسيا على العاصمة الأوكرانية هجمات جوية منتظمة بالصواريخ والطائرات المسيرة.ووقعت الهجمات الأخيرة في مقاطعتي ديسنيانسكي ودنيبروفسكي، شرقي أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن التقارير عن القتلى والمصابين استندت إلى معلومات أولية.

وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تيلغرام أن سن أحد الأطفال القتلى بين 5 و 6 أعوام، بينما يتراوح سن الآخر 12 أو 13 عاماً، وقتل كلاهما في مقاطعة ديسنيانسكي.

ويعد هذا الهجوم الرابع هذا الأسبوع، ويأتي بعد 17 هجوماً على العاصمة الأوكرانية طوال شهر مايو/أيار معظمها وقع في الليل. وقد حدث هجوم واحد على الأقل خلال النهار.

صدر الصورة، KMVA التعليق على الصورة، نشرت السلطات العسكرية صورة لرجال الإنقاذ في كييف

وأظهرت صور نشرتها السلطات العسكرية، فرق الإنقاذ وهي تعالج المصابين، فضلا عن صور لمبان متضررة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، في منشور على تليغرام، إن طواقم الطوارئ تعاملت مع حرائق نشبت جراء سقوط حطام.

وأكد أن 14 شخصا أصيبوا، نُقل تسعة منهم إلى المستشفى.

في غضون ذلك، قال مسؤولون مدعومون من روسيا في الجزء المحتل من منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 19في قصف أوكراني على مزرعة يوم الأربعاء.

وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت روسيا - التي شنت غزوها الشامل على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 - طائرات مسيرة بالإضافة إلى مجموعة من صواريخ كروز والصواريخ البالستية لمهاجمة أهداف في أوكرانيا.