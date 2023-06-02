روسيا وأوكرانيا: مقتل امرأتين في قصف طال منطقة بيلغورود الحدودية

نديم شاد

بي بي سي نيوز

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حملة روسيا أوكرانيا مسؤولية القصف على بيلغورود

قتلت امرأتان في قصف طال منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، وفق ما أفاد حاكم الإقليم.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف إن الضحيتين أصيبتا بشظايا، أثناء سفرهما في سيارة قرب قرية ماسلوفا بريستان.

وأفاد مسؤولون في منطقتي بريانسك وكورسك المجاورتين عن تضرر المباني نتيجة القصف وهجمات الطائرات المسيرة خلال الليل.

ولم يصدر بعد أي تعليق عن المسؤولين في أوكرانيا حتى الآن بشأن الهجوم.

لكن سبق وأن نفت كييف ضلوعها في الهجمات السابقة عبر الحدود، ونسبتها إلى مجموعات روسية مناهضة للحكومة.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

وقال غلادكوف إن شخصين آخرين أصيبا أيضاً بجروح بسبب القصف، خلال تنقلهما في سيارة.

وأعلنت واحدة من أبرز المجموعات شبه العسكرية المناهضة للكرملين، إنها شاركت في عمليات عسكرية قرب قرية نوفايا تافولزانكا.

وقالت مجموعة "فيلق الحرية الروسي"، إنّ مدنيين قتلا بعد أن أخطأت المدفعية الروسية في ظنها أن السيارة تحمل أفرادا ينتمون إلى الجماعة المسلحة.

ولم يتم التأكد من مزاعم الجانبين بشكل مستقل.

وقصفت طائرات مسيرة بعيدة المدى، بلدتين في منطقة سمولينسك، وفق ما أفاد الحاكم المحلي. وقال رئيس إقليم كالوغا إن انفجارا وقع داخل غابة.

وشهد الأسابيع الأخيرة تصاعدا في الهجمات عبر الحدود. وجرح ثمانية أشخاص في القصف على بيلغورود يوم الخميس . وتأتي الهجمات الأخيرة بعد مرور أكثر من أسبوع على حدوث أكبر اقتحام للحدود منذ بدء الحرب.

وقال مسؤولون أوكرانيون يوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 30 صاروخا ومسيرات أطلقتها روسيا.

وشنت روسيا أكثر من 20 هجوما بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا خلال الشهر الماضي.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة من العاصمة الفنلندية هيلسنكي الغزو الروسي بأنه "فشل استراتيجي".

وجاء تصريح بلينكن خلال كلمة ألقاها خلال زيارته فنلندا، العضو الجديد في حلف الناتو، في محطة من سلسلة زيارات إلى دول الشمال.