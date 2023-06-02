جو بايدن: تعثر الرئيس الأمربكي وسقوطه في احتفال في كولورادو

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن وسقط أثناء توزيع الشهادات في حفل تخرج لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو.

وتمكن بايدن، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، حيث يبلغ عمره 80 عاما، من النهوض بمساعدة حاشيته، وبدا أنه لم يصب بأذى.

ووقف بايدن طوال ساعة ونصف تقريباً لمصافحة المتخرجين والبالغ عددهم 921 طالبا.

وقال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض في وقت لاحق "إنه بخير".

وكتب بن لابولت على تويتر بعد سقوط بايدن "كان هناك كيس من الرمل على خشبة المسرح بينما كان بايدن يصافح المتخرجين".

ومازح الرئيس المبتسم الصحفيين عند عودته إلى البيت الأبيض في المساء بالقول: "لقد تعثرت في حاجز من أكياس الرمل".

وذكر تقرير صحفي للبيت الأبيض في وقت سابق أن بايدن تعثر في كيس رمل أسود أثناء تحركه على خشبة المسرح.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

تُظهر لقطات من الحادث بايدن وهو يشير إلى كيسين أسودين من الرمل يستخدمان كدعامة للشاشة التي كتب عليها نص كلمته، بينما ساعدة مسؤول في القوات الجوية واثنين من أفراد الخدمة السرية على القيام.

وشوهد بايدن وهو يسير عائداً إلى مقعده دون مساعد ، ثم عاد إلى موكبه عندما انتهى الحفل بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وأضاف مراسل مرافق لبايدن أن الرئيس لم يرد على أسئلة الصحفيين عندما عاد إلى طائرته.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن يشعر بأنه "بخير تماما" وقد صعد على متن الطائرة ويظهر عليه "ابتسامة كبيرة".

ويقول منقدو بايدن إن تقدمه في العمر لا يسمح بأن يترشح لفترة رئاسية ثانية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الناخبين الأمريكيين قلقون بشأن تقدم سنه. سيكون عمره 82 عاما في بداية فترة ولاية ثانية إذا فاز في الانتخابات.

وهذه السقطة، بالإضافة إلى عثرات سابقة من دراجته وفي طريقه لصعود سلم طائرة الرئاسة، يمكن أن يزيد من هذه المخاوف.

ورد الرئيس السابق دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري الأوفر حظاً لمواجهة بايدن في انتخابات البيت الأبيض عام 2024 ، على الحادث من تجمع انتخابي لحملته في ولاية أيوا ، قائلاً "الأمر برمته غريب".

وقال ترامب (76 عاما) الذي كثيرا ما يسخر من تقدم بايدن في العمر: "آمل ألا يكون مصابا". واضاف "هذا ليس مصدر إلهام."

وقال ترامب، مشيرا على ما يبدو إلى مسيرته الحذرة خارج المسرح الذي تصدرت عناوين الصحف: "عليك أن تكون حريصا حتى لو اضطررت إلى السير على أطراف أصابعك"، مشيرا فيما يبدو إلى سيره بحرص بالغ للخروج بعد إلقاء كلمة عام 2020، مما أثار اهتماما إعلاميا كبيرا.

وقال في ذلك الوقت إن المنحدر في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بنيويورك كان زلقا، وتجاهل أسئلة وسائل الإعلام التي تلت ذلك بشأن صحته باعتبارها أخبارا مزيفة.

كما علق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وهو مرشح آخر محتمل للحزب الجمهوري في انتخابات 2024، على سقوط بايدن خلال حدث انتخابي في نيو هامبشاير: "نأمل ونتمنى أن يتعافى جو بايدن سريعا من أي إصابات قد تكون لحقت به".

وأضاف "لكننا نتمنى أيضا للولايات المتحدة الأمريكية الشفاء العاجل من الإصابات التي لحقت بها بسبب جو بايدن وسياساته".

وأجرى بايدن أحدث فحص طبي كامل في فبراير/شباط.

وكتب طبيب البيت الأبيض الدكتور كيفين أوكونور في ذلك الوقت: "الرئيس لائق لأداء مهامه، وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي استثناءات أو تسهيلات".

وأضاف أوكونور أن بايدن يسير بـ "مشية متيبسة" ، ناجمة إلى حد كبير عن البلى في عموده الفقري وتلف الأعصاب في قدميه، لكن حالته لم تتغير عن الفحص السابق في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

و بايدن ليس أول رئيس أمريكي يتعثر ويسقط أمام الكاميرات.